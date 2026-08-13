Понад 5 тисяч підлітків в Україні офіційно працюють: де молодь беруть на роботу

В Україні зростає кількість неповнолітніх, які отримують перший офіційний трудовий досвід. За перші сім місяців 2026 року офіційно працевлаштувалися 5 015 підлітків віком до 18 років.

Чому бізнес бере на роботу неповнолітніх

Робота для молоді – популярне явище в Україні, пише Опендатабот.

Зростання кількості працевлаштованих підлітків відбувається на тлі серйозного дефіциту кадрів в Україні. Бізнесу дедалі складніше знаходити працівників, тому молодь поступово стає одним із резервів ринку праці.

У Work.ua також фіксують збільшення інтересу роботодавців до кандидатів віком до 18 років. Частка контактів, відкритих у резюме неповнолітніх кандидатів, зросла з 2,5% у 2021 році до 4,5% у 2025-му. Цьогоріч тенденція продовжується:

Майже всі працевлаштовані – юнаки та дівчата віком 16 – 17 років.

Натомість серед дітей 14 – 15 років офіційне працевлаштування залишається поодиноким: цьогоріч роботу отримала лише одна дитина цього віку.

Де пропонують роботу для підлітків

Найбільше неповнолітніх офіційно працює у Києві та Дніпропетровській області. У столиці цьогоріч роботу отримали 1 642 підлітки – це приблизно кожен третій працевлаштований неповнолітній. На Дніпропетровщині офіційно працюють ще 1 100 дітей.

Разом на Київ та Дніпропетровську область припадає 55% усіх неповнолітніх, які офіційно влаштувалися на роботу у 2026 році.

Зростання попиту на молодих працівників помітне у великих роботодавців: наприклад, у мережі McDonald's працівники віком 16 – 17 років становлять 15% команди ресторанів.

У компанії зазначають, що інтерес молоді до роботи залишається стабільно високим. Близько 37% неповнолітніх працівників приходять за рекомендаціями друзів через реферальну програму.

Пошуком роботи для неповнолітніх займається і Державна служба зайнятості. За сім місяців 2026 року за її сприяння роботу знайшли 225 підлітків.

З якого віку можна офіційно працювати

В Україні офіційне працевлаштування дозволене з 16 років. Водночас закон передбачає можливість працювати й молодшим підліткам. З 15 років це дозволено за згодою одного з батьків або особи, яка його замінює.

Учні з 14 років також можуть виконувати легку роботу, яка не шкодить здоров'ю та не заважає навчанню. Працювати вони можуть у вільний від навчання час і також лише за згодою одного з батьків. Для неповнолітніх передбачений скорочений робочий час:

16 – 18 років – до 36 годин на тиждень; 15 – 16 років – до 24 годин на тиждень; 14 – 15 років під час канікул – до 24 годин на тиждень.

Неповнолітніх заборонено залучати до важких, небезпечних і шкідливих робіт, нічних та понаднормових змін, а також до роботи у вихідні.

Трудовий договір із працівником до 18 років укладається письмово, перед початком роботи необхідно пройти медичний огляд. Випробувальний термін для неповнолітніх під час прийняття на роботу встановлювати не можна.