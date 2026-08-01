Які вакансії для молоді пропонує бізнес
Більшість вакансій для молоді зосереджена у сферах роздрібної торгівлі, продажів і закупівель. Про це відомо з результатів дослідження OLX Робота, у межах якого проаналізували розміщені на платформі вакансії, що підходять студентам і кандидатам віком до 18 років.
Через нестачу кадрів в Україні роботодавці пропонують все більше посад, на які готові брати молодь. Станом на червень найохочіше бізнес наймав продавців: порівняно з минулим роком кількість оголошень зросла на 12%, а вказана в них медіанна зарплата становить 25 350 гривень.
Серед відкритих для працевлаштування молоді вакансії у сфері торгівлі:
- касир – з медіанною зарплатою 25 845 гривень;
- продавець консультант – 25 475 гривень;
- пекар – 33 300 гривень;
- менеджер із продажу – 27 750 гривень.
Високий рівень пропозиції роботи фіксують у логістиці, доставці та будівництві. Молодих кандидатів готові брати на роботу вантажниками й платити у середньому 29 159 гривень на місяць. За рік кількість оголошень цього типу зросла на 34%.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Потенційним водіям пропонують зарплату 33 500 гривень, різноробом – 25 250 гривень, а будівельникам – 36 750 гривень. Кількість вакансій останніх двох категорій помітно зросла за рік: на 19 і 25% відповідно.
Влітку зростає попит на працівників у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму. Серед пропозицій роботи, до якої можуть залучати студентів та кандидатів віком до 18 років, такі вакансії:
- кухар, медіанна зарплата 33 150 гривень;
- бариста, 21 400 гривень;
- офіціант, 22 625 гривень.
Як змінилася пропозиція роботи для молоді за рік
Аналітики OLX Робота зазначають, що в регіонах рівень пропозиції за рік змінився нерівномірно. Порівняно з червнем 2025 року кількість актуальних для молоді оголошень зросла у Закарпатській (+26%), Житомирській (+24%), Львівській (+23%), Волинській (+20%) та Кіровоградській (+18%) областях. У Чернігівській, Тернопільській та Миколаївській областях підвищення попиту було помірним – на рівні 13%.
На Київщині з її найбільш насиченим ринком праці кількість вакансій, що підходять для молоді, майже не змінилася (-1%).
У кількох регіонах спостерігають тенденцію до зменшення кількості оголошень про роботу, де готові розглянути резюме молодих кандидатів. Пропозиція знизилася в Сумській (-28%), Полтавській (-20%) та Дніпропетровській (-20%) областях.
Опитування роботодавців у межах дослідження OLX Робота та EBA показало, що для подолання кризи кадрів 50% готові наймати кандидатів без досвіду, а 37% – молодих фахівців за умови подальшого навчання.
Як зросли зарплати, які пропонують у вакансіях
За рік вказані у вакансіях медіанні зарплати зросли у спеціалістів, на яких є найбільший попит. Наприклад, на 18% більшу оплату праці пропонують продавцям. Потреба залучити штукатурів штовхає працедавців підвищувати очікувану зарплату на 24% (до 80 500 гривень).
Також демонструють тенденцію до підвищення зарплати:
- комплектувальників до 28 469 гривень (+25%);
- комірників до 29 тисяч гривень (+16%);
- касирів до 25 845 гривень (+15%);
- вантажників до 29 159 гривень (+20%);
- будівельників до 36 750 гривень (+21%);
- барист до 21 400 гривень (+16%).
Високі показники зростання фіксують для посад продавців-консультантів (+27%) та водіїв (+26%): до 25 475 гривень і 33 500 гривень відповідно.
Нагадаємо, що за статистичними даними оплату праці в Україні підвищують із року в рік. Найбільше зросла зарплата за рік у спеціалістів зі штучного інтелекту, а також у низці інших професій, пов'язаних із сучасними технологіями та будівництвом.
Про суттєве зростання заявлених у вакансіях зарплат (на 40 – 50%) можна говорити й для посад соцпрацівника, шліфувальника, інструктора автошколи, сценариста, інвестиційного аналітика.