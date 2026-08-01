Какие вакансии для молодежи предлагает бизнес

Большинство вакансий для молодежи сосредоточено в сферах розничной торговли, продаж и закупок. Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Робота, в рамках которого были проанализированы размещенные на платформе вакансии, подходящие студентам и кандидатам в возрасте до 18 лет.

Из-за нехватки кадров в Украине работодатели предлагают все больше должностей, на которые готовы принимать молодежь. По состоянию на июнь бизнес наиболее охотно нанимал продавцов: по сравнению с прошлым годом количество объявлений выросло на 12%, а указанная в них медианная зарплата составляет 25 350 гривен.

Среди открытых для трудоустройства молодежи вакансий в сфере торговли:

кассир – с медианной зарплатой 25 845 гривен;

продавец-консультант – 25 475 гривен;

пекарь – 33 300 гривен;

менеджер по продажам – 27 750 гривен.

Высокий уровень предложений работы фиксируется в логистике, доставке и строительстве. Молодых кандидатов готовы брать на работу грузчиками и платить в среднем 29 159 гривен в месяц. За год количество объявлений этого типа выросло на 34%.

Потенциальным водителям предлагают зарплату 33 500 гривен, разнорабочим – 25 250 гривен, а строителям – 36 750 гривен. Количество вакансий последних двух категорий за год заметно выросло: на 19 и 25% соответственно.

Летом растет спрос на работников в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма. Среди предложений работы, к которой могут привлекаться студенты и кандидаты в возрасте до 18 лет, такие вакансии:

повар , средняя зарплата 33 150 гривен;

, средняя зарплата 33 150 гривен; бариста , 21 400 гривен;

, 21 400 гривен; официант, 22 625 гривен.

Как изменилось предложение работы для молодежи за год

Аналитики OLX Работа отмечают, что в регионах уровень предложения за год изменился неравномерно. По сравнению с июнем 2025 года количество актуальных для молодежи объявлений выросло в Закарпатской (+26%), Житомирской (+24%), Львовской (+23%), Волынской (+20%) и Кировоградской (+18%) областях. В Черниговской, Тернопольской и Николаевской областях рост спроса был умеренным – на уровне 13%.

В Киевской области, где рынок труда наиболее насыщен, количество подходящих для молодежи вакансий практически не изменилось (-1%).

В нескольких регионах наблюдается тенденция к сокращению количества объявлений о вакансиях, где готовы рассмотреть резюме молодых кандидатов. Предложение снизилось в Сумской (-28%), Полтавской (-20%) и Днепропетровской (-20%) областях.

Опрос работодателей в рамках исследования OLX Работа и EBA показал, что для преодоления кадрового кризиса 50% готовы нанимать кандидатов без опыта, а 37% – молодых специалистов при условии дальнейшего обучения.

Как выросли зарплаты, предлагаемые в вакансиях

За год указанные в вакансиях медианные зарплаты выросли у специалистов, на которых наблюдается наибольший спрос. Например, на 18% больше оплаты труда предлагают продавцам. Потребность в привлечении штукатуров подталкивает работодателей повышать ожидаемую зарплату на 24% (до 80 500 гривен).

Также тенденцию к повышению зарплаты демонстрируют:

комплектовщиков – до 28 469 гривен (+25%);

28 469 гривен (+25%); кладовщикам – до 29 тысяч гривен (+16%);

29 тысяч гривен (+16%); кассирам – до 25 845 гривен (+15%);

25 845 гривен (+15%); грузчиков – до 29 159 гривен (+20%);

29 159 гривен (+20%); строителей – до 36 750 гривен (+21%);

36 750 гривен (+21%); бариста – до 21 400 гривен (+16%).

Высокие показатели роста фиксируются для должностей продавцов-консультантов (+27%) и водителей (+26%): до 25 475 гривен и 33 500 гривен соответственно.

Напомним, что, согласно статистическим данным, оплата труда в Украине повышается из года в год. Больше всего за год выросла зарплата у специалистов по искусственному интеллекту, а также в ряде других профессий, связанных с современными технологиями и строительством.

О существенном росте заявленных в вакансиях зарплат (на 40–50%) можно говорить и в отношении должностей социального работника, шлифовщика, инструктора автошколы, сценариста, инвестиционного аналитика.