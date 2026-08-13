Почему компании нанимают несовершеннолетних

Работа для молодежи – популярное явление в Украине, пишет Опендатабот.

Рост числа трудоустроенных подростков происходит на фоне серьезного дефицита кадров в Украине. Бизнесу становится все сложнее находить работников, поэтому молодежь постепенно становится одним из резервов рынка труда.

На Work.ua также отмечают рост интереса работодателей к кандидатам в возрасте до 18 лет. Доля контактов, установленных по резюме несовершеннолетних кандидатов, выросла с 2,5% в 2021 году до 4,5% в 2025-м. В этом году тенденция сохраняется:

почти все трудоустроенные – юноши и девушки в возрасте 16–17 лет.

В то же время среди детей 14–15 лет официальное трудоустройство остается единичным: в этом году работу получила лишь одна девочка этого возраста.

Где предлагают работу для подростков

Больше всего несовершеннолетних официально работает в Киеве и Днепропетровской области. В столице в этом году работу получили 1 642 подростка – это примерно каждый третий трудоустроенный несовершеннолетний. В Днепропетровской области официально работают еще 1 100 детей.

В совокупности на Киев и Днепропетровскую область приходится 55% всех несовершеннолетних, официально устроившихся на работу в 2026 году.

Рост спроса на молодых работников заметен у больших работодателей: например, в сети McDonald's работники в возрасте 16–17 лет составляют 15 % персонала ресторанов.

В компании отмечают, что интерес молодежи к работе остается стабильно высоким. Около 37% несовершеннолетних работников приходят по рекомендациям друзей через реферальную программу.

Поиском работы для несовершеннолетних занимается и Государственная служба занятости. За семь месяцев 2026 года при ее содействии работу нашли 225 подростков.

С какого возраста можно официально работать

В Украине официальное трудоустройство разрешено с 16 лет. В то же время закон предусматривает возможность работать и более младшим подросткам. С 15 лет это разрешено с согласия одного из родителей или лица, его заменяющего.

Учащиеся с 14 лет также могут выполнять легкую работу, которая не наносит вреда здоровью и не мешает учебе. Работать они могут в свободное от учебы время и также только с согласия одного из родителей. Для несовершеннолетних предусмотрено сокращенное рабочее время:

16–18 лет – до 36 часов в неделю; 15–16 лет – до 24 часов в неделю; 14–15 лет во время каникул – до 24 часов в неделю.

Несовершеннолетних запрещено привлекать к тяжелым, опасным и вредным работам, к ночным и сверхурочным сменам, а также к работе в выходные дни.

Трудовой договор с работником до 18 лет заключается в письменной форме, перед началом работы необходимо пройти медицинский осмотр. Испытательный срок для несовершеннолетних при приеме на работу устанавливать нельзя.