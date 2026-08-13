Чому бізнес бере на роботу неповнолітніх
Робота для молоді – популярне явище в Україні, пише Опендатабот.
Зростання кількості працевлаштованих підлітків відбувається на тлі серйозного дефіциту кадрів в Україні. Бізнесу дедалі складніше знаходити працівників, тому молодь поступово стає одним із резервів ринку праці.
У Work.ua також фіксують збільшення інтересу роботодавців до кандидатів віком до 18 років. Частка контактів, відкритих у резюме неповнолітніх кандидатів, зросла з 2,5% у 2021 році до 4,5% у 2025-му. Цьогоріч тенденція продовжується:
- Майже всі працевлаштовані – юнаки та дівчата віком 16 – 17 років.
- Натомість серед дітей 14 – 15 років офіційне працевлаштування залишається поодиноким: цьогоріч роботу отримала лише одна дитина цього віку.
Де пропонують роботу для підлітків
Найбільше неповнолітніх офіційно працює у Києві та Дніпропетровській області. У столиці цьогоріч роботу отримали 1 642 підлітки – це приблизно кожен третій працевлаштований неповнолітній. На Дніпропетровщині офіційно працюють ще 1 100 дітей.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Разом на Київ та Дніпропетровську область припадає 55% усіх неповнолітніх, які офіційно влаштувалися на роботу у 2026 році.
Зростання попиту на молодих працівників помітне у великих роботодавців: наприклад, у мережі McDonald's працівники віком 16 – 17 років становлять 15% команди ресторанів.
У компанії зазначають, що інтерес молоді до роботи залишається стабільно високим. Близько 37% неповнолітніх працівників приходять за рекомендаціями друзів через реферальну програму.
Пошуком роботи для неповнолітніх займається і Державна служба зайнятості. За сім місяців 2026 року за її сприяння роботу знайшли 225 підлітків.
З якого віку можна офіційно працювати
В Україні офіційне працевлаштування дозволене з 16 років. Водночас закон передбачає можливість працювати й молодшим підліткам. З 15 років це дозволено за згодою одного з батьків або особи, яка його замінює.
Учні з 14 років також можуть виконувати легку роботу, яка не шкодить здоров'ю та не заважає навчанню. Працювати вони можуть у вільний від навчання час і також лише за згодою одного з батьків. Для неповнолітніх передбачений скорочений робочий час:
- 16 – 18 років – до 36 годин на тиждень;
- 15 – 16 років – до 24 годин на тиждень;
- 14 – 15 років під час канікул – до 24 годин на тиждень.
Неповнолітніх заборонено залучати до важких, небезпечних і шкідливих робіт, нічних та понаднормових змін, а також до роботи у вихідні.
Трудовий договір із працівником до 18 років укладається письмово, перед початком роботи необхідно пройти медичний огляд. Випробувальний термін для неповнолітніх під час прийняття на роботу встановлювати не можна.