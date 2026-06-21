Літній підробіток: де студентам і людям без досвіду пропонують зарплати до 60 тисяч гривень

Сезонна зайнятість традиційно активізується наприкінці весни та влітку. У цей період роботодавці активніше залучають студентів, а кількість вакансій для кандидатів без досвіду роботи помітно зростає. Зокрема, через те, що за допомогою таких працівників можна закрити пікові навантаження в різних сферах.

Цьогоріч ця тенденція лише посилюється: наприклад, на ринку фіксують значну кількість вакансій для молоді та людей без досвіду. Найчастіше пропонують роботу продавцями, кур'єрами, пакувальниками, вантажниками, офіціантами, баристами тощо. Крім того, окремо зростають вакансії у агросекторі та туристичній сфері.

24 Канал дізнався, яку роботу найбільше пропонують для студентів та молоді загалом у літній період, чому є обмеження щодо роботи та яку зарплату можна отримати.

Попит на студентів влітку зростає

У Київському обласному центрі зайнятості на запит 24 Каналу заявляють, що попит роботодавців на студентів у літній період зростає, переважно на підприємствах із сезонною зайнятістю.

Відтак найбільш затребуваними у період сезонної зайнятості, яка традиційно припадає на початок літа, є сфери торгівлі, виробництва та надання послуг, переробної промисловості, будівництва.

Про збільшення можливостей для молоді говорять і на Work.ua на прохання про коментар від 24 Каналу. Вакансій для студентів і людей без досвіду наразі в цілому безпрецедентно багато.

З-поміж понад 107 тисяч вакансій на сервісі майже чверть позначені як підхожі для студентів, а 46% – для шукачів без досвіду роботи.

Щороку влітку на платформі також спостерігається значне збільшення кількості неповнолітніх кандидатів та молоді віком 18 – 25 років. Переважно вони шукають роботу у сфері обслуговування, торгівлі, продажів, логістики та IT.

Водночас на платформі звертають увагу на те, що до повномасштабного вторгнення літо дійсно було "низьким" сезоном найму, коли через відпустки зменшувалася кількість вакансій та активність кандидатів.

Всі йшли у відпустки, кількість вакансій зменшувалася, як і активність кандидатів. Але зараз такої тенденції майже немає: влітку активність шукачів і роботодавців не змінюється. Тому влітку нестачу людей відчувають усі ті самі сфери, що й в інші сезони. Найбільше бракує фахівців робітничих професій, спеціалістів у галузі транспорту й логістики, медиків,

– додають на платформі.

Хоч у коментарі для 24 Каналу у Львівському обласному центрі зайнятості додають, що за офіційною статистикою служби зайнятості, "буму" вакансій влітку на Львівщині немає.

Для прикладу, торік найбільшу кількість вакансій в області зафіксували у жовтні. Водночас треба зізнатися, що літній період – унікальне вікно можливостей, коли інтереси бізнесу, що потребує робочої сили, та студентів, які шукають фінансову незалежність і досвід, ідеально збігаються,

– кажуть там.

Але молодь в пошуках сезонної роботи на літо нечасто звертається за послугами до служби зайнятості, погоджуючись працювати неформально в цих сферах. Адже загалом студенти влітку стають бажаними кандидатами для багатьох фірм і компаній, оскільки сфери гостинності, туризму, торгівлі тощо розширюють штати.

За словами президента Конфедерації роботодавців України Олексія Мірошниченка у коментарі для 24 Каналу, бізнес має кілька причин активно залучати молодь.

Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України По-перше, в Україні бізнес наймає молодь, зокрема студентів, задля того, щоб закрити сезонні піки. По-друге, таким чином компанії та підприємства таким чином приглядають за можливим кадровим резервом.

Втім, для роботодавців існують і певні труднощі. У першу чергу, це бюрократія. Крім того, молоді працівники, яким ще не виповнилося 18 років, зазвичай повинні працювати коротший робочий день.

І найголовніше, це те, що у них переважно низька продуктивність, адже спершу таких працівників треба навчити.

Які вакансії найчастіше пропонують молодим людям

За словами керівниці напрямку OLX Робота Марії Абдулліної у коментарі для 24 Каналу, літній сезон традиційно активізує попит на працівників у сферах, де є тимчасова потреба в додатковому персоналі.

Марія Абдулліна, керівниця напрямку OLX Робота Найбільше вакансій фіксуємо в будівництві, виробничих та робітничих спеціальностях, роздрібній торгівлі, готельно-ресторанній сфері. Також у цей період зростає кількість пропозицій для студентів і тих, хто лише починає кар'єру та ще не має досвіду роботи.

За її словами, молодь та студенти можуть звернути увагу на вакансії у сферах гостинності (HoReCa), будівництва, логістики, виробництва та клінінгу, де традиційно зосереджена значна частина сезонних пропозицій.

Водночас на платформі відзначають високу активність неповнолітньої молоді. Попри те, що оформлення таких працівників вимагає дещо інших процедур, роботодавцям рекомендують активніше звертати на них увагу.

На Work.ua зазначають, що травень і червень є періодом активного пошуку сезонних працівників:

Серед вакансій є лаборанти, баристи, офіціанти, продавці, кухарі, працівники на атракціони, промоутери, вожаті, викладачі, медсестри в дитячі табори, менеджери з туризму, рятувальники на пляжі, різноробочі та працівники складу.

Географія сезонної зайнятості залишається максимально широкою. Йдеться як про курортні населені пункти, зокрема Затоку та Яремче, так і про Київ, обласні центри (Івано-Франківськ, Луцьк, Чернівці) та невеликі міста.

Водночас Олексій Мірошниченко говорить ще й про сільське господарство (збирання плодів, догляд тощо) та кур'єрство.

До речі, як прокоментував для 24 Каналу Євген Барков, координатор комітету УКАБ з управління людськими ресурсами, оцінки представників аграрного ринку свідчать про те, що дефіцит персоналу в агропромисловому секторі вже сягає майже 30%.

Євген Барков, координатор комітету УКАБ з управління людськими ресурсами Найбільше бракує саме висококваліфікованих фахівців виробничого напряму: механізаторів, операторів, працівників зернопереробних підприємств, сервісних інженерів, агрономів та інших спеціалістів, від роботи яких залежить виробництво, зберігання і переробка сільськогосподарської продукції.

За словами Баркова, для розв'язання цієї проблеми необхідний комплексний підхід, що включає підготовку нових фахівців, перекваліфікацію працівників, залучення ветеранів до ринку праці та підтримку програм трудової мобільності.

Відтак в УКАБ одним із перспективних напрямів вважають впровадження Fast Track-програм, які дозволяють здобути затребувану професію впродовж кількох місяців.

Що можна робити без досвіду

У Київському обласному центрі зайнятості повідомляють, що серед вакансій без спеціальної підготовки роботодавці найчастіше пропонують роботу кухонних робітників, кур'єрів, прибиральників територій та службових приміщень, вантажників, укладальників-пакувальників, мийників посуду, підсобних робітників, робітників з благоустрою, двірників, сторожів та інших працівників.

Найбільш затребуваними сферами у літній період залишаються торгівля, виробництво та надання послуг, переробна промисловість і будівництво.

Для багатьох молодих людей перше робоче місце стає не лише джерелом доходу, а й можливістю отримати практичний досвід, розвинути професійні навички та визначитися з подальшим кар'єрним шляхом,

– кажуть у Київському ОЦЗ.

А дані з Львівщини свідчать про те, що на початку червня найбільше вакансій було для водіїв, швачок, продавців, слюсарів різного профілю, підсобних робітників, кухарів, касирів торговельних залів, укладальників-пакувальників, вантажників, прибиральників приміщень (територій).

Скільки можна заробити на літньому підробітку

Щодо зарплат, то за даними Work.ua, рівень оплати сезонних вакансій загалом відповідає середнім зарплатам у конкретних сферах.

Наприклад, кухар – до 60 000 гривень, вожатий в табір – від 10 000 до 30 000 гривень, пакувальник – від 20 000 до 40 000 гривень,

– зазначають на платформі.

Статистика від OLX свідчить, що лідером за кількістю вакансій є сфера будівництва та робітничих спеціальностей, де також пропонують одні з найвищих зарплат.

Різноробочим пропонують 902 вакансії із зарплатою 27,5 тисячі гривень, будівельникам – 231 вакансію із зарплатою 45 тисяч гривень, а електрикам – 22 вакансії із зарплатою 35 тисяч гривень.

пропонують 902 вакансії із зарплатою 27,5 тисячі гривень, будівельникам – 231 вакансію із зарплатою 45 тисяч гривень, а електрикам – 22 вакансії із зарплатою 35 тисяч гривень. У сфері клінінгу та домашнього персоналу прибиральницям пропонують 226 вакансій із зарплатою 17,1 тисячі гривень, доглядальницям – 37 вакансій із зарплатою 12,3 тисячі гривень, двірникам – 15 вакансій по 18 тисяч гривень, а няням – 11 вакансій по 14,3 тисячі гривень.

прибиральницям пропонують 226 вакансій із зарплатою 17,1 тисячі гривень, доглядальницям – 37 вакансій із зарплатою 12,3 тисячі гривень, двірникам – 15 вакансій по 18 тисяч гривень, а няням – 11 вакансій по 14,3 тисячі гривень. У логістиці, на складах та в доставці доступно 207 вакансій вантажників із зарплатою 26,4 тисячі гривень, 118 вакансій водіїв із зарплатою 32,5 тисячі гривень, 52 вакансії комірників із зарплатою 37,5 тисячі гривень та 42 вакансії кур'єрів із зарплатою 40 тисяч гривень.

доступно 207 вакансій вантажників із зарплатою 26,4 тисячі гривень, 118 вакансій водіїв із зарплатою 32,5 тисячі гривень, 52 вакансії комірників із зарплатою 37,5 тисячі гривень та 42 вакансії кур'єрів із зарплатою 40 тисяч гривень. У сфері торгівлі роботодавці пропонують 119 вакансій для продавців із зарплатою 21 тисяча гривень, 28 вакансій для касирів із зарплатою 24,5 тисячі гривень та 13 вакансій інших категорій із зарплатою 16 тисяч гривень.

пропонують 119 вакансій для продавців із зарплатою 21 тисяча гривень, 28 вакансій для касирів із зарплатою 24,5 тисячі гривень та 13 вакансій інших категорій із зарплатою 16 тисяч гривень. У виробництві та серед робітничих спеціальностей найбільше вакансій відкрито для комплектувальників — 46 пропозицій із зарплатою 23 тисячі гривень. Також доступно 28 вакансій різноробочих із зарплатою 22,5 тисячі гривень та 18 вакансій пакувальників із зарплатою 25,8 тисячі гривень.

найбільше вакансій відкрито для комплектувальників — 46 пропозицій із зарплатою 23 тисячі гривень. Також доступно 28 вакансій різноробочих із зарплатою 22,5 тисячі гривень та 18 вакансій пакувальників із зарплатою 25,8 тисячі гривень. У сфері охорони та безпеки для охоронців розміщено 44 вакансії із зарплатою 18,9 тисячі гривень, а для сторожів — 15 вакансій із зарплатою 12,8 тисячі гривень.

Крім того, серед нетипових варіантів літнього підзаробітку є вакансії аніматорів із зарплатою 28,3 тисячі гривень, вихователів із зарплатою 13 тисяч гривень, а також фотографів і трактористів із зарплатою 22,5 тисячі та 32,5 тисячі гривень відповідно.

До речі, за словами Марії Абдулліної, найвищі зарплати серед сезонних вакансій наразі пропонують трактористам та шиномонтажникам.

Найвищі зарплати для сезонної зайнятості на вакансіях трактористів – 38,8 тисячі гривень та шиномонтажників – 38,1 тисячі гривень. На вакансії кухарів, касирів та водіїв у середньому роботодавці готові платити 32 – 33 тисячі гривень,

– зазначає експертка.

До того ж, за результатами останнього дослідження OLX Робота, понад 78% роботодавців повідомляють, що відчувають кадрову кризу. В умовах високої конкуренції за працівників компанії змушені підвищувати зарплати та покращувати умови праці, щоб залучати й утримувати персонал.

Чи реально поєднувати роботу з навчанням

У Київському обласному центрі зайнятості наголошують, що на ринку праці представлені вакансії, які дозволяють поєднувати роботу з навчанням.

Найбільше таких пропозицій зосереджено у сферах торгівлі, логістики та громадського харчування.

Зокрема, студентам пропонують роботу продавцями-касирами, продавцями-консультантами, помічниками продавців та продавцями морозива.

Чимало роботодавців пропонують неповний робочий день або зміни тривалістю 4 – 6 годин.

Серед роботодавців: ТОВ "Сільпо-Фуд", ТОВ "Новус Україна", ТОВ "ОККО-Драйв" та ТОВ "Файні льоди".

У сфері логістики та доставки молодь може працювати комплектувальниками, збиральниками інтернет-замовлень та кур'єрами.

Для таких вакансій часто передбачена погодинна або щотижнева оплата праці. Крім ТОВ "Сільпо-Фуд", це ще й ТОВ "Розетка.УА".

У сфері громадського харчування студентам пропонують вакансії барист, офіціантів, хостес та працівників закладів швидкого харчування.

Одним із найбільших роботодавців, який активно залучає молодь та студентів, є McDonald's.

Наявність вакансій із гнучким графіком дозволяє молодим людям отримувати перший професійний досвід та дохід без відриву від навчання,

– наголошують у центрі зайнятості.

Схожу ситуацію спостерігають і на Львівщині. У Львівському ОЦЗ зазначають, що через кадровий дефіцит компанії активно пропонують студентам роботу з гнучким графіком.

Таким чином, роботодавці залучають додатковий персонал, а молодь отримує можливість здобути перший практичний досвід і покращити своє фінансове становище.

Абдулліна додає, що на тлі кадрового дефіциту роботодавці дедалі частіше готові наймати працівників без досвіду роботи.

Майже 73% роботодавців шукають саме таких спеціалістів: будівельників, водіїв, виробничих працівників, а також персонал для логістики, сільського господарства, готельно-ресторанної сфери та роздрібної торгівлі,

– говорить пані Марія.

За її словами, більше половини компаній залучають кандидатів без попереднього досвіду роботи, а майже 40% цілеспрямовано наймають молодь із можливістю навчання.

Нагадуємо, що з початку 2026 року послугами Київської обласної служби зайнятості скористалися 4660 молодих людей віком до 35 років. Із них 2351 особа отримала статус безробітного, а 2078 молодих людей були працевлаштовані за сприяння служби зайнятості Київщини.

У Львівському обласному центрі зайнятості додають, що певне збільшення кількості вакансій у літній період спостерігається на таких підприємствах, як ПрАТ "Львівський холодокомбінат", ТзОВ "Агро Фрутіка Бишків", АТБ та ТзОВ "Карпати".

Які обмеження існують для неповнолітніх працівників

Олексій Мірошниченко нагадує, що працевлаштування неповнолітніх регулюється окремими нормами законодавства.

Йдеться про вікові обмеження, обмеження щодо тривалості робочого дня, заборону випробувального терміну тощо.

Крім того, законодавство передбачає працю лише у період канікул, якщо особі 14 – 15 років. Натомість з 16 років обмеження скасовуються.

Відповідно до закону, робочий час може становити лише 36 годин на тиждень до 18 років.

Якщо ж особі 15 років, то вона зможе працювати лише за згодою одного із батьків.

У віці від 14 до 16 років працювати в тиждень дозволено лише не більше 24 годин.

Також експерт наголошує на важливості офіційного оформлення трудових відносин. Не варто забувати, що це повинне бути офіційне працевлаштування, тобто письмовий трудовий договір та обов'язковий медичний огляд.

Водночас молодим людям варто бути уважними під час пошуку роботи. Марія Абдулліна зазначає, що під час пошуку сезонної роботи кандидатам варто звертати увагу насамперед на умови працевлаштування.

Один із ключових ризиків – неофіційна зайнятість, яка досить часто зустрічається саме у сегменті сезонної роботи. Для роботодавця це може бути способом спростити процес найму, спроба оптимізувати податки, однак для працівника такий формат означає відсутність повного соціального захисту.

Також важливо уважно аналізувати опис вакансії та заздалегідь обговорювати з роботодавцем перелік обов'язків. Одна з поширених практик, коли в одній посаді фактично поєднується надмірна кількість різних функцій.