Європейський банк попросить Raiffeisen пришвидшити вихід з російського ринку
Джерело:Reuters
Європейський банк вже найближчим часом може звернутись до австрійського Raiffeisen Bank International з прохання пришвидшити вихід з російського ринку. Наразі це найбільший західний банк на території Росії.
Коли Raiffeisen планує залишити ринок Росії
Наразі відомо, що Raiffeisen планує скоротити на 65% видачу кредитів клієнтам на території Росії до 2026 року порівняно з ІІІ кварталом 2023 року. Те саме стосується й міжнародних платежів з Росії.
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Raiffeisen прагне досягти деконсолідації АТ "Райффайзенбанк", в тому числі шляхом продажу цього підрозділу,
– зазначили у Raiffeisen.
Що стосується проєкту Європейського центрального банку, то він виходить далеко за рамки власних планів Raiffeisen стосовно подальшого скорочення російського бізнесу й може негативно вплинути на можливість продажу АТ "Райффайзенбанк", зазначили в Raiffeisen.
Raiffeisen шукає нових працівників у Росії
Попри плану скоротити бізнес-діяльність на території Росії, Raiffeisen нещодавно розмістив чимало вакансій про пошук співробітників.
- Близько 1 500 вакансій були пов'язані з управлінням продажами та обслуговування клієнтів банку.
- Загалом австрійський банк розмістив понад 2 400 таких оголошень з грудня 2023 року.