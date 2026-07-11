Роботодавці найчастіше шукають цих людей: кого критично не вистачає на ринку праці

В Україні зберігається серйозний дисбаланс на ринку праці: кількість відкритих вакансій уже значно перевищує кількість офіційно зареєстрованих безробітних. Деякі фахівці особливо затребувані, тому їм готові пропонували великі гроші.

На одного безробітного припадає майже дві вакансії

Наразі роботодавці шукають близько 235 тисяч працівників, а найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників. Про це повідомили у Державній службі зайнятості, пише "РБК-Україна".

Найбільше вакансій пропонують у Києві, Львівській, Дніпропетровській, Київській, Одеській та Харківській областях. Особливо складно компаніям знайти працівників за спеціальностями, які потребують професійних навичок та практичного досвіду.

Натомість найбільше зареєстрованих шукачів роботи було у таких регіонах:

Харківська область;

Дніпропетровська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Київська область;

Миколаївська область;

Львівська область.

Водночас ці показники не відображають повної картини, адже багато українців шукають роботу самостійно – через сайти з працевлаштування, соціальні мережі або особисті контакти.

Яких працівників шукають найбільше

Найбільший кадровий голод зараз відчувають підприємства, яким потрібні представники робітничих професій. Роботодавці найчастіше шукають:

електромонтерів;

слюсарів;

сантехніків;

електриків;

монтерів колії;

слюсарів аварійно-відновлювальних робіт;

електрогазозварників;

зварювальників;

автослюсарів;

водіїв.

Саме ці спеціальності залишаються одними з найбільш затребуваних на українському ринку праці.

Яка сезонна робота популярна

Сезонна робота традиційно активізується наприкінці весни та влітку. Як розповіла керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна у коментарі для 24 Каналу, саме літній сезон зазвичай створює додатковий попит на працівників у галузях, де бізнесу необхідно тимчасово збільшити кількість персоналу.

Найбільше вакансій є в будівництві, виробничих та робітничих спеціальностях, роздрібній торгівлі, готельно-ресторанній сфері. Також є вакансії в агросекторі. Як прокоментував для 24 Каналу Євген Барков, координатор комітету УКАБ з управління людськими ресурсами, дефіцит персоналу в агропромисловому секторі вже сягає майже 30%.