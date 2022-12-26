Яких працівників шукають у різних регіонах України та скільки роботодавці готові платити

Унаслідок повномасштабної війни понад 6,4 мільйона українців виїхали за кордон, а близько 7,7 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами. Це спричинило значні зміни на ринку праці, зокрема щодо попиту на працевлаштування у різних регіонах України.

Платформа "OLX Робота" проаналізувала, у яких регіонах країни роботодавці розміщували найбільше вакансій на початку грудня 2022 року, а також яким спеціалістам й скільки готові платити. Бізнес 24 передає деталі.

Читайте також Поведінка клієнтів кардинально змінилася: які лайфхаки допомагають бізнесу адаптуватися

Попит на працівників та зарплати у різних регіонах України

За даними Міжнародної організації з міграції від середини жовтня поточного року, найбільше переселенців проживає у Києві (162,5 тисячі ВПО), Харківській (135 тисяч) та Дніпропетровській (71 тисяча) областях. Водночас, найменш охоче офіційно реєструються внутрішньо переміщені особи на Заході країни.

Попри зміну чисельності населення у різних регіонах, роботодавці не припиняють розміщувати вакансії й надавати робочі місця. Так, за даними платформи OLX, на початку грудня найбільше роботи пропонували у:

Київській області – 11 224 оголошення;

Дніпропетровській області – 5 365 оголошень;

Одеській області – 3 676 оголошень;

Львівській області – 2 340 оголошень;

Харківській області – 1 769 оголошень;

Полтавській області – 1 565 оголошень;

Запорізькій області – 1 428 оголошень;

Хмельницькій області – 1 272 оголошення;

Черкаській області – 1 176 оголошень;

Вінницькій області – 1 065 оголошень.

До речі Уряд виділив ще 400 мільйонів гривень у межах програми "єРобота": як розподілять кошти

Деталі по трьох областях-лідерах за кількістю вакансій

До слова, у Київській області на початку грудня роботодавці найчастіше шукали продавців (1 133 оголошення). При цьому, середня пропонована заробітна плата складала майже 10 тисяч гривень. Далі за рейтингом найбільший попит мали такі працівники:

водії – 1 027 оголошень із середньою зарплатою 25 тисяч гривень;

кухарі – 382 оголошення із середньою зарплатою 15 тисяч гривень;

оператори кол-центру – 363 оголошення із середнім пропонованим заробітком у 22 тисячі гривень;

охоронці – 342 оголошення із середньою щомісячною виплатою у 10,5 тисяч гривень.

Тим часом на Дніпропетровщині на початку грудня найбільше було таких вакансій:

оператор кол-центру – 606 оголошень із середньою зарплатою 31 тисяча гривень;

продавець – 440 вакансій із середнім заробітком 11 тисяч гривень;

водій – 365 оголошень із зарплатою у майже 30 тисяч гривень;

кухар – 162 оголошення із заробітком 10,5 тисяч гривень на місяць.

В Одеській області, своєю чергою, на початку поточного місяця найчастіше шукали:

продавців – 367 оголошень із середньою зарплатою 10 тисяч гривень;

кравців та кравчинь – 300 оголошень із середнім заробітком 19 тисяч гривень;

водіїв – 230 вакансій із середньою пропозицією у 28 тисяч гривень на місяць;

кухарів – 141 оголошення із зарплатою 13 тисяч гривень;

операторів кол-центру – 139 оголошень при середній зарплаті у 20 тисяч гривень.

Цікаво Скільки українських стартапів закрилось та планує релокуватись за кордон на тлі активної війни

Додамо, що також, за даними OLX, у перші дні грудня пошукачі роботи загалом найчастіше відгукувалися на такі вакансії: