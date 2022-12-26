Ці кошти підуть на розвиток підприємництва у сільському господарстві, транспортній, освітній, науковій галузях тощо. За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, така підтримка передбачає створення понад 2 тисяч робочих місць.

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Як розподілять кошти

Як зауважила очільниця міністерства, щодня українська економіка змушена долати нові виклики, проте уряд постійно шукає засоби для стабілізації ситуації. Підтримка бізнесу, зокрема малих та мікропідприємств, є одним з ефективних інструментів відновлення економіки.

Так, новий транш у 400,5 мільйона гривень розподілять таким чином:

253 мільйони гривень , з яких 41,8 мільйона підуть на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства. 7 мільйонів спрямують на створення або розвиток тепличного господарства, а решту 204,4 мільйона гривень – на створення або розвиток власного бізнесу.

, з яких 41,8 мільйона підуть на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства. 7 мільйонів спрямують на створення або розвиток тепличного господарства, а решту 204,4 мільйона гривень – на створення або розвиток власного бізнесу. 147,5 мільйона гривень, з яких 62,5 мільйона – на створення або розвиток власного бізнесу у сферах сільського, лісового та рибного господарства, переробної промисловості, водопостачання, будівництва, транспорту, професійної, наукової та технічної діяльності, освіти, охорони здоров'я тощо. Тим часом 34,9 мільйона гривень підуть на створення або розвиток тепличного господарства, а решта 50,03 мільйона гривень – на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства.

До слова, гранти можуть отримати як підприємці-початківці, так і ті, що вже мають досвід у бізнесі. Подати заявку можна через портал Дія, а детальніше ознайомитися з урядовим проєктом "єРобота" – за посиланням.

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