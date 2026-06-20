Понад 2 мільйони працівників: яка компанія є найбільшим роботодавцем у світі

У світі є роботодавці, штат яких можна порівняти з населенням невеликої країни. Вони налічують мільйони працівників і суттєво впливають на економіку цілих регіонів.

Найбільший роботодавець у світі

Очолює цей рейтинг Walmart – американська корпорація роздрібної торгівлі, яка керує мережею гіпермаркетів, супермаркетів і продуктових магазинів. Про це свідчать оновлені дані платформи для фінансового аналізу FinanceCharts.

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Ритейлер налічує близько 2,1 мільйона працівників у різних країнах світу, що робить його найбільшим роботодавцем серед публічних компаній. Такий показник пояснюють масштабами бізнесу та необхідністю обслуговувати величезну мережу об'єктів торгівлі.

До слова, Walmart заснували в 1962 році, однак протягом кількох останніх років він пережив масштабну цифрову трансформацію. Уже цьогоріч у лютому, ринкова капіталізація компанії вперше в історії перевищила 1 трильйон доларів, пише Bloomberg.

Хто також потрапив до топ-10

Amazon – США, 1 575 000 працівників – технологічний гігант та один із найбільших у світі онлайн-ритейлерів, заснований Джефом Безосом у 1994 році.

– США, 1 575 000 працівників – технологічний гігант та один із найбільших у світі онлайн-ритейлерів, заснований Джефом Безосом у 1994 році. BYD – Китай, 869 600 працівників – виробник електромобілів та акумуляторів, який останніми роками став одним із головних конкурентів Tesla на світовому ринку.

– Китай, 869 600 працівників – виробник електромобілів та акумуляторів, який останніми роками став одним із головних конкурентів Tesla на світовому ринку. Accenture – Ірландія, 779 000 працівників – надає послуги у сфері консалтингу, інформаційних технологій та аутсорсингу.

– Ірландія, 779 000 працівників – надає послуги у сфері консалтингу, інформаційних технологій та аутсорсингу. JD – Китай, 776 682 працівники – гігант електронної комерції та один із найбільших онлайн-ритейлерів країни.

– Китай, 776 682 працівники – гігант електронної комерції та один із найбільших онлайн-ритейлерів країни. JD Logistics – Китай, 682 705 працівників – логістичний підрозділ попередньої компанії, який надає складські послуги та забезпечує управління ланцюгами постачання.

– Китай, 682 705 працівників – логістичний підрозділ попередньої компанії, який надає складські послуги та забезпечує управління ланцюгами постачання. Volkswagen – Німеччина, 662 942 працівники – автовиробник, один із найбільших автомобільних концернів світу.

– Німеччина, 662 942 працівники – автовиробник, один із найбільших автомобільних концернів світу. Compass Group – Велика Британія, 591 767 працівників – найбільший європейський кейтеринговий оператор, що надає послуги харчування для шкіл, лікарень, фабрик, в'язниць, спортивних арен і навіть морських нафтових платформ тощо.

– Велика Британія, 591 767 працівників – найбільший європейський кейтеринговий оператор, що надає послуги харчування для шкіл, лікарень, фабрик, в'язниць, спортивних арен і навіть морських нафтових платформ тощо. Deutsche Post – Німеччина, 583 998 працівників – логістична компанія та один із найбільших поштових операторів у світі.

Нагадаємо, раніше з'явився список найбільших роботодавців України. Перше місце зайняла Укрзалізниця (із майже 170 тисячами працівників), друге – мережа "АТБ" (понад 46 тисяч співробітників), а третє – Газорозподільні мережі (понад 39 тисяч людей).

Далі по рейтингу розмістилися "Сільпо", Укрпошта, "Нова пошта", Енергоатом, "Ліси України", Укрнафта та Укргазвидобування.