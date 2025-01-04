Rolex підвищує ціни на годинники через стрибок вартості золота

Найбільший швейцарський бренд розкішних годинників – Rolex SA збільшив ціни на деякі зі своїх найпопулярніших моделей після стрибка вартості золота.

Rolex піднімає ціни

Женевська компанія, яка належить швейцарському фонду, розпочала рік із підвищення цін на моделі з дорогоцінних металів до 8%. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Bloomberg.

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Rolex зазвичай підвищує ціни раз на рік – 1 січня. Зміни цін можуть свідчити про попит на преміум-товари, витрати на матеріали та працю, а також рівень інфляції.

Довідково. У 2024 році фіксували найбільше річне зростання за останні 14 років, золото подорожчало на 27%.

Якими будуть ціни на Rolex у 2025 році

Цьогорічне підвищення цін більше, ніж торішнє. У Великій Британії на початку 2024 року Rolex збільшив ціни на деякі моделі з дорогоцінних металів приблизно на 4%.

Нещодавній аналіз показує, що ціни на годинники в різних країнах можуть дати уявлення про економічний стан країни. За оцінками галузевих експертів, провідний бренд годинників класу люкс виробляє понад 1 мільйон годинників щороку, генеруючи загальний обсяг продажів, що перевищує 10 мільярдів швейцарських франків (приблизно 11 мільярдів доларів США).

Хоча останнє підвищення цін може бути пов'язане зі зростанням вартості золота, у минулому на зміни впливали коливання валют. У 2022 році Rolex двічі підвищував ціни у Великій Британії та Європі через зміцнення швейцарського франка відносно фунта стерлінгів та євро.