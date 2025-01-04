Rolex поднимает цены

Женевская компания, которая принадлежит швейцарскому фонду, начала год с повышения цен на модели из драгоценных металлов до 8%. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Bloomberg.

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Rolex обычно повышает цены раз в год – 1 января. Изменения цен могут свидетельствовать о спросе на премиум-товары, расходы на материалы и труд, а также уровень инфляции.

Справочно. В 2024 году фиксировали самый большой годовой рост за последние 14 лет, золото подорожало на 27%.

Какими будут цены на Rolex в 2025 году

Нынешнее повышение цен больше, чем прошлогоднее. В Великобритании в начале 2024 года Rolex увеличил цены на некоторые модели из драгоценных металлов примерно на 4% в начале 2024 года.

Недавний анализ показывает, что цены на часы в разных странах могут дать представление об экономическом состоянии страны. По оценкам отраслевых экспертов, ведущий бренд часов класса люкс производит более 1 миллиона часов каждый год, генерируя общий объем продаж, превышающий 10 миллиардов швейцарских франков (примерно 11 миллиардов долларов США).

Хотя последнее повышение цен может быть связано с ростом стоимости золота, в прошлом на изменения влияли колебания валют. В 2022 году Rolex дважды повышал цены в Великобритании и Европе из-за укрепления швейцарского франка относительно фунта стерлингов и евро.