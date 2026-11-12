Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Бізнес Актуальні новини Українська Roshen дісталася до США: де почали продавати солодощі
12 листопада, 10:49
1

Українська Roshen дісталася до США: де почали продавати солодощі

Альбіна Ковпак

Українська кондитерська корпорація Roshen розширює продажі на американському ринку. Тепер її продукцію можна замовити через два великі онлайн-маркетплейси США – Amazon і Walmart.

Навіщо Roshen виходить на Amazon і Walmart

Присутність на маркетплейсах має спростити доступ американських споживачів до продукції бренду. Покупці зможуть як замовляти знайомі солодощі, так і вперше спробувати товари Roshen, повідомили в компанії.

Для самої корпорації новий канал продажів відкриває кілька можливостей:

  • напряму взаємодіяти з американськими покупцями;
  • отримувати відгуки та оцінки споживачів;
  • краще розуміти вподобання клієнтів завдяки зібраним даним;
  • зміцнювати впізнаваність і довіру до бренду на ринку США.

У яких ще країнах продають цукерки Roshen

За підсумками 2025 року Roshen посів 13-те місце серед найбільших кондитерських компаній світу. Річний дохід корпорації сягнув 1,5 мільярда доларів, а середньорічний темп зростання становив 4%.

Компанія виробляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва становить приблизно 300 тисяч тонн на рік.

Наразі продукція Roshen представлена у 57 країнах світу, серед яких:

  1. США та Канада;
  2. країни Європи;
  3. Грузія, Казахстан і Вірменія;
  4. Китай, Японія та Південна Корея.

Вихід на Amazon і Walmart став ще одним кроком у розвитку міжнародних онлайн-продажів українського виробника.

Пов'язані теми:

Рошен Торгівля
Бізнес України