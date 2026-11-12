Українська Roshen дісталася до США: де почали продавати солодощі

Українська кондитерська корпорація Roshen розширює продажі на американському ринку. Тепер її продукцію можна замовити через два великі онлайн-маркетплейси США – Amazon і Walmart.

Навіщо Roshen виходить на Amazon і Walmart

Присутність на маркетплейсах має спростити доступ американських споживачів до продукції бренду. Покупці зможуть як замовляти знайомі солодощі, так і вперше спробувати товари Roshen, повідомили в компанії.

Для самої корпорації новий канал продажів відкриває кілька можливостей:

напряму взаємодіяти з американськими покупцями;

отримувати відгуки та оцінки споживачів;

краще розуміти вподобання клієнтів завдяки зібраним даним;

зміцнювати впізнаваність і довіру до бренду на ринку США.

У яких ще країнах продають цукерки Roshen

За підсумками 2025 року Roshen посів 13-те місце серед найбільших кондитерських компаній світу. Річний дохід корпорації сягнув 1,5 мільярда доларів, а середньорічний темп зростання становив 4%.

Компанія виробляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва становить приблизно 300 тисяч тонн на рік.

Наразі продукція Roshen представлена у 57 країнах світу, серед яких:

США та Канада; країни Європи; Грузія, Казахстан і Вірменія; Китай, Японія та Південна Корея.

Вихід на Amazon і Walmart став ще одним кроком у розвитку міжнародних онлайн-продажів українського виробника.