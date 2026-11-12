Українська Roshen дісталася до США: де почали продавати солодощі

Український Roshen дістався до США / Фото franch.site
Українська кондитерська корпорація Roshen розширює продажі на американському ринку. Тепер її продукцію можна замовити через два великі онлайн-маркетплейси США – Amazon і Walmart.
Навіщо Roshen виходить на Amazon і Walmart
Присутність на маркетплейсах має спростити доступ американських споживачів до продукції бренду. Покупці зможуть як замовляти знайомі солодощі, так і вперше спробувати товари Roshen, повідомили в компанії.
Для самої корпорації новий канал продажів відкриває кілька можливостей:
- напряму взаємодіяти з американськими покупцями;
- отримувати відгуки та оцінки споживачів;
- краще розуміти вподобання клієнтів завдяки зібраним даним;
- зміцнювати впізнаваність і довіру до бренду на ринку США.
У яких ще країнах продають цукерки Roshen
За підсумками 2025 року Roshen посів 13-те місце серед найбільших кондитерських компаній світу. Річний дохід корпорації сягнув 1,5 мільярда доларів, а середньорічний темп зростання становив 4%.
Компанія виробляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва становить приблизно 300 тисяч тонн на рік.
Наразі продукція Roshen представлена у 57 країнах світу, серед яких:
- США та Канада;
- країни Європи;
- Грузія, Казахстан і Вірменія;
- Китай, Японія та Південна Корея.
Вихід на Amazon і Walmart став ще одним кроком у розвитку міжнародних онлайн-продажів українського виробника.
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