Украинский Roshen вышел на рынок США: где начали продавать сладости

Украинская компания "Рошен" вышла на рынок США / Фото: franch.site
Украинская кондитерская корпорация Roshen расширяет продажи на американском рынке. Теперь ее продукцию можно заказать через два больших онлайн-маркетплейса США – Amazon и Walmart.
Зачем "Рошен" выходит на Amazon и Walmart
Присутствие на маркетплейсах должно упростить доступ американских потребителей к продукции бренда. Покупатели смогут как заказать привычные сладости, так и впервые попробовать товары "Рошен", сообщили в компании.
Для самой корпорации новый канал продаж открывает несколько возможностей:
- непосредственно взаимодействовать с американскими покупателями;
- получать отзывы и оценки потребителей;
- лучше понимать предпочтения клиентов благодаря собранным данным;
- укреплять узнаваемость и доверие к бренду на рынке США.
В каких еще странах продаются конфеты Roshen
По итогам 2025 года Roshen занял 13-е место среди крупнейших кондитерских компаний мира. Годовой доход корпорации достиг 1,5 миллиарда долларов, а среднегодовой темп роста составил 4%.
Компания производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства составляет примерно 300 тысяч тонн в год.
В настоящее время продукция "Рошен" представлена в 57 странах мира, среди которых:
- США и Канада;
- страны Европы;
- Грузия, Казахстан и Армения;
- Китай, Япония и Южная Корея.
Выход на Amazon и Walmart стал еще одним шагом в развитии международных онлайн-продаж украинского производителя.
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