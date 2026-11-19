Ще один Roshen: в одній з європейських столиць відкрився вже третій магазин
Кондитерська корпорація Roshen продовжує розвивати власну роздрібну мережу за межами України. Компанія відкрила ще один фірмовий магазин у столиці Румунії, де вже має дві торгові точки.
Roshen відкрив третій магазин у Бухаресті
Новий магазин Roshen запрацював у Бухаресті. Такий розвиток фірмової роздрібної мережі є частиною стратегії зміцнення присутності бренду на міжнародних ринках, повідомила компанія.
У новому магазині покупцям пропонуватимуть різні види солодощів, зокрема:
- цукерки та шоколад;
- свіжі торти;
- тістечка, які продають у фірмових магазинах Roshen.
У корпорації додали, що відкриття нових торгових точок допомагає підвищувати впізнаваність бренду та зміцнювати його позиції за кордоном.
Цікаво! Перший фірмовий магазин Roshen у Бухаресті відкрився наприкінці жовтня 2025 року. Другу торгову точку в румунській столиці компанія запустила у квітні 2026 року.
Де ще продають продукцію Roshen
За підсумками 2025 року корпорація посіла 13-те місце серед найбільших кондитерських компаній світу. Її річний дохід сягнув 1,5 мільярда доларів, а середньорічний темп зростання становив 4%.
Компанія виробляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва становить приблизно 300 тисяч тонн на рік. Наразі продукція Roshen представлена у 57 країнах світу, зокрема:
- у США та Канаді;
- у країнах Європи;
- у Грузії, Казахстані та Вірменії;
- у Китаї, Японії та Південній Кореї.
Roshen також розширює продажі у США. Тепер продукцію української корпорації можна замовити через два американські онлайн-маркетплейси – Amazon і Walmart.
Вихід на ці платформи має спростити доступ американських покупців до солодощів бренду. Вони зможуть як придбати продукцію, яку вже знають, так і познайомитися з асортиментом Roshen уперше.