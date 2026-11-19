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Roshen відкрив третій магазин у Бухаресті

Новий магазин Roshen запрацював у Бухаресті. Такий розвиток фірмової роздрібної мережі є частиною стратегії зміцнення присутності бренду на міжнародних ринках, повідомила компанія.

У новому магазині покупцям пропонуватимуть різні види солодощів, зокрема:

цукерки та шоколад;

свіжі торти;

тістечка, які продають у фірмових магазинах Roshen.

У корпорації додали, що відкриття нових торгових точок допомагає підвищувати впізнаваність бренду та зміцнювати його позиції за кордоном.

Цікаво! Перший фірмовий магазин Roshen у Бухаресті відкрився наприкінці жовтня 2025 року. Другу торгову точку в румунській столиці компанія запустила у квітні 2026 року.

Де ще продають продукцію Roshen

За підсумками 2025 року корпорація посіла 13-те місце серед найбільших кондитерських компаній світу. Її річний дохід сягнув 1,5 мільярда доларів, а середньорічний темп зростання становив 4%.

Компанія виробляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва становить приблизно 300 тисяч тонн на рік. Наразі продукція Roshen представлена у 57 країнах світу, зокрема:

У США та Канаді; У країнах Європи; У Грузії, Казахстані та Вірменії; У Китаї, Японії та Південній Кореї.

Roshen також розширює продажі у США. Тепер продукцію української корпорації можна замовити через два американські онлайн-маркетплейси – Amazon і Walmart.

Вихід на ці платформи має спростити доступ американських покупців до солодощів бренду. Вони зможуть як придбати продукцію, яку вже знають, так і познайомитися з асортиментом Roshen уперше.