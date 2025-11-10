Російські авіабомби вгатили по заправці на Харківщині: як АЗК відновився за лічені дні

У селі Коротич Харківської області вдалося відремонтувати АЗК, по якому 7 листопада завдали удару російськими керованими авіабомбами. Того вечора територію заправки обстріляли двома КАБами.

Про наслідки російської атаки та докладені зусилля для ремонту АЗК розповіли в ОККО, передає 24 Канал.

Що відомо про удар по заправці в Харківській області?

Як розповіли в компанії внаслідок ворожого обстрілу АЗК зазнав значних руйнувань і тимчасово призупинив роботу. Крім того, через влучання в реанімації опинилася кухарка ОККО, а також двоє клієнтів.

Роботу заправки планували поремонтувати якнайшвидше, адже вона є важливою логістичною точкою на маршруті Харків – Київ.

І вже 9 листопада об'єкт поновив роботу.

Ми знову готові вас зустрічати, заправляти та зігрівати ароматною кавою, бо знаємо, наскільки це місце було важливим для багатьох. Решту сервісів теж поступово відновимо,

– написали в ОККО.

У компанії додали, що відновлення роботи АЗК стало можливим завдяки допомозі колег із Харківського регіону, місцевої влади, яка сприяла ліквідації наслідків руйнувань, та компанії "Нова пошта", що допомогла евакуювати вціліле майно.

