З ла*на і палок: росія анонсувала виробництво тисячі авіалайнерів – експерти висміюють ці плани
Джерело:Reuters
Російський концерн "Ростех" заявив про випуск 1 тисячі авіалайнерів до 2030 року, щоб припинити залежність від іноземних компаній Boeing та Airbus. При цьому, використати планують деталі місцевого виробництва, яких наразі не існує у природі.
Міжнародні експерти висміюють плани "Ростеху", адже навіть до впровадження санкцій та при безперешкодному імпорті іноземних комплектуючих російська компанія виготовляла лише декілька цивільних літаків на рік. У серпні російські авіакомпанії, зокрема "Аерофлот", навіть розбирали авіалайнери через брак запчастин та неможливість їхнього придбання за кордоном.
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Як пише видання Reuters, запровадження Заходом найсуворіших санкцій у сучасній історії спричинило найбільші зміни в економіці росії з часів розпаду радянського союзу у 1989 – 1991 роках. Станом на сьогодні, 95% пасажиропотоку країни-агресорки припадає саме на іноземні літаки, передусім виробництва Boeing та Airbus.
Проте у "Ростеху" заявляють, що така ситуація і є "можливістю побудувати сильну і самодостатню авіаційну промисловість" у росії. Разом з тим у компанії підкреслюють, що літаки Boeing та Airbus більше ніколи не постачатимуться до країни-агресорки.
Водночас керівний директор американської AeroDynamic Advisory та аерокосмічний аналітик Річард Абулафія наголошує, що мета побудувати 1 тисячу авіалайнерів до 2030 року – "практично нездійсненна".
Навіть коли вони (компанії російської авіаційної промисловості – ред. 24 канал) отримували напівпровідники та інші життєво необхідні комплектуючі з країн Заходу, їм було важко виробляти більше, ніж декілька літаків щороку,
– зауважив Абулафія.
Експерт додав, що "Ростех" нині є єдиним виробником цивільних літаків у країні-агресорці, і той обмежений браком моделей, виробничих потужностей та іноземних комплектуючих.
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Зауважимо, що у 2021 році понад половина компонентів та технологій, що використовувались у російській авіаційній промисловості, були виготовлені за кордоном. Їхнє альтернативне виробництво у росії може з'явитися лише через роки.