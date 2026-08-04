Найближчим часом морозива може не бути на полицях: Росія атакувала комплекс відомої компанії

У понеділок, 3 серпня, російська атака знищила складський комплекс компанії "Ласунка". Вогонь повністю знищив продукцію, яку готували для відправки у магазини по всій країні.

Що повідомила компанія "Ласунка"

Компанія перепрошує перед нашими покупцями та партнерами, про що наголосили у дописі у Threads від 4 серпня.

Вчорашній день став важким випробуванням для нашої родини Ласунки…

– йдеться у повідомленні.

Наголошується, що найближчим часом морозива компанії "Ласунка" може не бути на полицях.

У дописі підкреслили, що ворог може знищити майно чи стіни, проте йому ніколи не знищити стійкість та довіру українців до компанії. Зокрема, у коментарях "Ласунку" підтримали та побажали швидше відновитися після російської атаки.

Компанія Ласунка – це відомий виробник морозива в Україні. Вона з'явилась ще у 1997 році.

Наразі росіяни активно атакують український бізнес. Наприклад, минулого тижня ворожого удару зазнав Богодухівський молокозавод у Харківській області. Підприємство призупинило роботу.

Також ворог постійно атакує "Нову пошту" у різних регіонах. Однак компанія компенсує клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені.

Крім того, російські шахеди прицільно атакували автоматизований логістичний центр корпорації "RNK-Ranok" у Харкові та дистрибуційний центр "Книголенд". Внаслідок атаки були знищені мільйони книжок, зокрема підручників.