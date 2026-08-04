Что сообщила компания "Ласунка"

Компания приносит извинения нашим покупателям и партнерам, о чем было отмечено в посте в Threads от 4 августа.

Вчерашний день стал тяжелым испытанием для нашей семьи "Ласунки"…

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время мороженого компании "Ласунка" может не быть на полках.

В посте подчеркнули, что враг может уничтожить имущество или стены, однако ему никогда не удастся уничтожить стойкость и доверие украинцев к компании. В частности, в комментариях "Ласунку" поддержали и пожелали скорейшего восстановления после российской атаки.

Компания "Ласунка" – известный производитель мороженого в Украине. Она появилась еще в 1997 году.

Сейчас россияне активно проводят атаки на украинский бизнес. Например, на прошлой неделе вражескому удару подвергся Богодуховский молокозавод в Харьковской области. Предприятие приостановило работу.

Также враг постоянно проводит атаки на "Новую почту" в разных регионах. Однако компания компенсирует клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены.

Кроме того, российские террористы прицельно атаковали автоматизированный логистический центр корпорации "RNK-Ranok" в Харькове и дистрибуционный центр "Книголенд". В результате атаки были уничтожены миллионы книг, в том числе учебников.