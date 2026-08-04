Що повідомила компанія "Ласунка"
Компанія перепрошує перед нашими покупцями та партнерами, про що наголосили у дописі у Threads від 4 серпня.
Вчорашній день став важким випробуванням для нашої родини Ласунки…
– йдеться у повідомленні.
Наголошується, що найближчим часом морозива компанії "Ласунка" може не бути на полицях.
У дописі підкреслили, що ворог може знищити майно чи стіни, проте йому ніколи не знищити стійкість та довіру українців до компанії. Зокрема, у коментарях "Ласунку" підтримали та побажали швидше відновитися після російської атаки.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Компанія Ласунка – це відомий виробник морозива в Україні. Вона з'явилась ще у 1997 році.
Наразі росіяни активно атакують український бізнес. Наприклад, минулого тижня ворожого удару зазнав Богодухівський молокозавод у Харківській області. Підприємство призупинило роботу.
Також ворог постійно атакує "Нову пошту" у різних регіонах. Однак компанія компенсує клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені.
Крім того, російські шахеди прицільно атакували автоматизований логістичний центр корпорації "RNK-Ranok" у Харкові та дистрибуційний центр "Книголенд". Внаслідок атаки були знищені мільйони книжок, зокрема підручників.