Росія може продавати зерно з окупованих територій України через балтійські порти

6 березня 2024, 18:48
Читать новость на русском

Джерело:

Delfi

У Міністерстві сільського господарства Литви зʼявилась інформація, що зерно з окупованих територій України може реалізовуватись Росією через порти Балтійського моря. Уряд Литви вже запровадив заходи посиленого контролю.

Зерно з окупованих територій України

У Мінсільгоспі Литви зазначили, що планують провести комплексну перевірку зерна, що ввозиться до Литви з країн підвищеного рівня ризику, включно з аналізом походження зерна. 

Читайте також Повне та безжальне ембарго – країна ЄС заборонила імпорт агропродукції з Росії

З приводу останнього аналізу ми консультуємося з Міністерством довкілля, продовольства і сільського господарства Великої Британії, оскільки тільки у Великій Британії є лабораторії, здатні перевірити походження зерна. Перевірка набуде чинності найближчим часом після узгодження методологічних вимог,
– зазначили у відомстві.

Прибутки Росії від експорту зерна з окупованих територій

  • У Мінсільгоспі Литви зазначили також, що 21 лютого отримали лист міністра сільського господарства України, в якому зазначалось, що Росія отримує прибуток від експорту зерна з окупованих територій України в треті країни.
  • Ба більше, Україна повідомила, що одним із можливих шляхів експорту викраденого зерна є використання транспортно-вантажних компаній і портів країн Балтії.

Ми дуже серйозно ставимося до отриманої інформації – у Росії не повинно бути жодної можливості використовувати інфраструктуру Литви та отримувати прибуток від продажу українського зерна,
– підкреслюють у міністерстві.

Нагадаємо! Президент Литви Гітанас Науседа раніше заявляв, що підтримує пропозиції щодо заборони ввезення російського зерна. натомість Латвія вже затвердила перелік сільськогосподарських та кормових товарів, імпорт яких з Росії під забороною. З повним переліком товарів можна ознайомитись тут
Автор: Дар'я Вереньова