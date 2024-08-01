Google та TikTok: Росія оштрафувала платформи за заборонений контент

Обидві компанії отримали штраф. Так сталося, тому що вони не виконали розпорядження регулятора зв'язку Роскомнагляду щодо забороненого контенту

Росія оштрафувала Google та TikTok

Таганський районний суд Москви наклав штрафи на Google і TikTok за те, що вони не змогли належним чином ідентифікувати і видалити контент, який був схожий на матеріали, раніше позначені як такі, що підлягають видаленню.

Читайте також Санкції набирають обертів: експорт товарів з Туреччини в Росію почав обвалюватися

Google був оштрафований на 5 мільйонів рублів (58 038 доларів США), а TikTok – на 4 мільйони рублів. Рішення суду підкреслює важливість виконання наказів про видалення небажаного контенту, щоб уникнути фінансових наслідків.

Останніми роками Росія наполегливо вимагає від іноземних технологічних платформ видаляти контент, який вважається незаконним, і постійно накладає штрафи на тих, хто не виконує цю вимогу.

Особливо Москва критикує Google за видалення YouTube-каналів російських ЗМІ та громадських діячів.