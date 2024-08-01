Росія оштрафувала Google та TikTok

Таганський районний суд Москви наклав штрафи на Google і TikTok за те, що вони не змогли належним чином ідентифікувати і видалити контент, який був схожий на матеріали, раніше позначені як такі, що підлягають видаленню.

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Google був оштрафований на 5 мільйонів рублів (58 038 доларів США), а TikTok – на 4 мільйони рублів. Рішення суду підкреслює важливість виконання наказів про видалення небажаного контенту, щоб уникнути фінансових наслідків.

Останніми роками Росія наполегливо вимагає від іноземних технологічних платформ видаляти контент, який вважається незаконним, і постійно накладає штрафи на тих, хто не виконує цю вимогу.

Особливо Москва критикує Google за видалення YouTube-каналів російських ЗМІ та громадських діячів.