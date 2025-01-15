Росія вивела з реєстру Бермуд понад половину літаків для польотів за кордон
- Російські авіаперевізники зняли з-під подвійної реєстрації 365 із 665 літаків, що дозволяє понад 500 бортам здійснювати міжнародні польоти.
- Більшість російських літаків були зареєстровані на Бермудах та в Ірландії, але через санкції їх перевели до російського реєстру, що ускладнює міжнародні польоти.
- Питання прав власності на літаки залишаються невирішеними, що впливає на юридичні претензії від іноземних лізингових компаній, з позовами на суму близько 10 мільярдів євро у Високому суді Лондона.
За майже три роки війни російські авіаперевізники зняли з-під подвійної реєстрації 365 із 665 літаків, що залишилися в Росії. Це дозволяє більш ніж 500 бортам, зокрема Sukhoi Superjet 100, здійснювати міжнародні польоти.
Росія реєструвала авіакомпанії в Бермудах
До початку війни більшість іноземних літаків, які використовували російські авіакомпанії, були зареєстровані на Бермудах та в Ірландії. У березні 2022 року ці країни призупинили сертифікати льотної придатності літаків через санкції, запроваджені у відповідь на вторгнення в Україну, повідомляє 24 Канал з посилання на "Коммерсант".
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Це змусило російські авіакомпанії переводити літаки до російського реєстру. Однак міжнародні правила забороняють одночасну реєстрацію літаків у кількох країнах, що унеможливлює їхні польоти за кордон.
Статистика реєстрацій
- До введення санкцій у березні 2022 року на Бермудах були зареєстровані 745 російських літаків, ще 36 – в Ірландії.
- Після введення санкцій Росія втратила доступ до 80 літаків, але 665 залишалися під подвійною реєстрацією.
- "Аерофлот" вивів із подвійної реєстрації 192 літаки з 271, витративши на це понад 250 млрд рублів із виділених державою 300 млрд рублів.
- S7 переоформила 45 із 103 літаків, а "Уральські авіалінії" – 19 із 52.
Зауважте. Питання прав власності на літаки та переоформлення лізингових контрактів залишається невирішеним для багатьох літаків. Зняття з обліку в старій юрисдикції можливе лише за згодою лізингових компаній.
Відтак, врегулювання прав власності може зменшити суму судових претензій від іноземних лізингодавців. За даними "Коммерсанта", тільки у Високому суді Лондона розглядаються позови на загальну суму близько 10 мільярдів євро.