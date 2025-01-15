Россия регистрировала авиакомпании в Бермудах

До начала войны большинство иностранных самолетов, которые использовали российские авиакомпании, были зарегистрированы на Бермудах и в Ирландии. В марте 2022 года эти страны приостановили сертификаты летной годности самолетов из-за санкций, введены в ответ на вторжение в Украину, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Коммерсант".

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Это заставило российские авиакомпании переводить самолеты в российский реестр. Однако международные правила запрещают одновременную регистрацию самолетов в нескольких странах, что делает невозможным их полеты за границу.

Статистика регистраций

До введения санкций в марте 2022 года на Бермудах были зарегистрированы 745 российских самолетов, еще 36 – в Ирландии.

После введения санкций Россия потеряла доступ к 80 самолетам, но 665 оставались под двойной регистрацией.

"Аэрофлот" вывел из двойной регистрации 192 самолета из 271, потратив на это более 250 млрд рублей из выделенных государством 300 млрд рублей.

S7 переоформила 45 из 103 самолетов, а "Уральские авиалинии" – 19 из 52.

Заметьте. Вопрос прав собственности на самолеты и переоформления лизинговых контрактов остается нерешенным для многих самолетов. Снятие с учета в старой юрисдикции возможно только с согласия лизинговых компаний.

Поэтому, урегулирование прав собственности может уменьшить сумму судебных претензий от иностранных лизингодателей. По данным "Коммерсанта", только в Высоком суде Лондона рассматриваются иски на общую сумму около 10 миллиардов евро.