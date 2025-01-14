У якому стані російська авіація

У розмові з 24 Каналом авіаційний експерт Богдан Долінце зауважив, що якщо зараз говорити про російську цивільну авіацію, то треба виділити декілька процесів, які у цій галузі відбуваються.

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Перший процес пов'язаний із погіршенням загального технічного стану літаків у зв'язку з деякими факторами.

Це і вплив санкцій, тобто обмежений доступ до західного комплектовання та розхідних матеріалів, і так званий "сірий імпорт", який Росія вимушена використовувати, а також використання деталей зі старих літаків, що в народі називається "авіаканібалізмом".

Богдан Долінце Член Громадської ради при Державіаслужбі Фактично Росія використовує вже використані запчастини, які при накопиченні мають негативний вплив на технічний стан самого літака. Відбуваються збої у роботі, відмовляє авіатехніка тощо. Ми це фіксуємо з 2022 – 2023 років. І 2024 рік теж буде не винятком.

Долінце додає, що у 2023 році через погіршення ситуації російська влада навіть заборонила фіксувати та надавати інформацію щодо авіаційних збоїв.

Другий важливий процес – це суттєве припинення підтримки авіаперевізників коштом державного бюджету Росії.

Як пояснює авіаексперт, десятки мільярдів рублів "вливалися" в російську авіагалузь для мінімізації наслідків від санкцій.

Це призведе до того, що малі авіакомпанії збанкрутують і підуть з ринку, а їхні літаки та запчастини з них будуть просто "канібалізовані" більшими авіаперевізниками,

– каже Долінце.

Третій процес – це російські підприємства з технічного ремонту й обслуговування, які ще у 2022 році були позбавлені міжнародних сертифікатів.

Тобто будь-яке обслуговування вважатиметься неліцензованим. У випадку поломки чи авіакатастрофи в міжнародному законодавстві це вважатиметься, як правопорушення, що може призвести до того, що пасажири та власники літака не отримають жодних компенсацій.

Як розповів економіст Ілля Несходовський для 24 Каналу, на сьогодні Росія не може зробити власних літаків, а також купити їх.

Ілля Несходовський Керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Їхній занепад відбувається через те, що у них просто-таки скорочується парк літаків, який здатний здійснювати комерційні перевезення.

Річ у тім, що все-таки санкції проти Росії не пройшли безслідно. Про це свідчать і дані Головного управління розвідки Міноборони України, відповідно до яких сфера цивільної авіації Росії перебуває на межі колапсу.

Ще у вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) позначила Росію червоним кольором, разом з Ліберією та Бутаном. Такий колір означає, що Росія має вкрай високий ризик для безпеки польотів.

А тому впродовж повномасштабної війни з Україною на Росії рекордно зросли інциденти, які пов'язані із несправністю літаків:

На початку 2023 року у цивільній авіації Росії було зафіксовано 185 авіапригод, лідером серед таких випадків став російський ближньомагістральний літак "Sukhoi Superjet 100" – 34 проблемні випадки.

Водночас за перші 9 місяців 2023 року у Росії задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків. До речі, у такий же період у 2022 році було зафіксовано лише 50 таких інцидентів.

Які санкції були запроваджені проти російської авіації

За даними міжнародного наукового центру Wilson Center, лише станом на лютий 2022 року понад 80 відсотків парку 20 найбільших російських авіакомпаній, на які припадає 97% усіх пасажиропотоків, становили літаки іноземного походження.

За словами Несходовського, росіяни не мають можливості ремонтувати свої літаки, а це призводить до їх зношеності.

Як результат, росіяни на сьогодні змушені підіймати ціни. Попри те, що пасажиропотік у перші роки повномасштабної війни збільшувався, зараз він падає,

– каже пан Ілля.

Яких обмежень зазнала авіаційна галузь Росії:

Ще на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Євросоюз повністю закриває авіапростір для Росії.

Після цього був заборонений лізинг, страхування, постачання деталей й техобслуговування.

Компанія Boeing зупинила операції в Росії, а Airbus припинила постачання запчастин та послуг для російських компаній.

У 12 пакеті санкцій було встановлено юридичне зобов'язання на лізингодавців, авіакомпанії та виробників повітряних суден із Євросоюзу гарантувати, що будь-які контракти з контрагентом із третьої країни повинні містити пункт "заборона реекспорту до Росії".

Крім того, у листопаді 2023 року 30 аеропортів, зокрема Шереметьєво, Жуковський, Казань тощо, та 15 авіакомпаній Росії відключили від міжнародної доменної зони .aero.

Натомість Росія навіть після введення санкцій намагається розвивати власну авіапромисловість, використовуючи вітчизняне комплектовання. Однак не всі потрібні деталі можна замінити.

Зверніть увагу! За даними Reuters, наприкінці 2023 року Росія виділила понад 12 мільярдів доларів на підтримку цивільної авіації у вигляді державних субсидій та кредитів. Це майже вдвічі більше, аніж у 2020 – 2021 роках.

Чому "гордість" цивільної авіації Росії може зникнути

В Росії полюбляють хвалитися ще радянською епохою авіабудування, коли було створено флагманський перевізник "Аерофлот", що був колись найбільшою авіакомпанією у світі, також виробниками авіалайнерів, як-от "Туполєв", "Ільюшин" та "Сухой".

Останній із цього переліку, з повною назвою "Sukhoi Superjet 100", на межі зняття з експлуатації через відсутність західних запчастин. І як повідомляють самі ж російські ЗМІ, лише у листопаді 2024 року з SSJ-100 трапилося 5 інцидентів за добу.

Зауважте! Один із наймасштабніших випадків трапився в Анталії, Туреччина, коли під час жорсткої посадки стійки шасі пробили паливні баки в крилах. Літак спалахнув.

Навіть російська телеведуча, а зараз ще й російська журналістка та політикиня, Ксенія Собчак, поскаржилася на "Сухого". Вона заявила, що багато разів повторювала, що якщо ви цінуєте життя, то не літатимете на цьому літаку.

Це не літак, а реально "жах, що летить на крилах", так вона прокоментувала.



Ксенія Собчак скаржиться на російський літак / Скриншот з телеграм-каналу

Цікаво, що виправданням щодо "Сухого" є те, що якби не було санкцій й літак експлуатували у мирний час і в міжнародній конгломерації, то виробники змінили б кріплення стійки та розробили б інструкції, наклавши обмеження на кшталт заборони на посадки за певної погоди та швидкості, щоб уникнути ударів об землю.

Крім того, проблеми "Сухого" полягають у відсутності західного комплектовання, без якого не можна розв'язати проблеми з двигуном. На думку джерел, SSJ- 100 залишилося літати кілька років,

– заявляється в одному із медіа Росії.

Відомо, що у "Суперджеті" вітчизняного комплектовання не більше 40%. Водночас більша його частина зроблена за кордоном: двигуни – від французької PowerJet, авіоніка – від французької Thales, електропостачання – від американської Hamilton Sundstrand, крісла – від британської Ipeco, а двері – від американського Boeing.

Чому російські літаки літають досі

Попри все, більшість літаків Росії продовжують літати, хоча вони й відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та обслуговування. Подекуди таке можливо лише через те, що Росія може обходити санкції.

Несходовський пояснює, що Росія купляє літаки через треті країни, які не приєдналися до санкції. Однак це переважно стосується не пасажирських багатогабаритних літаків, а бізнес-літаків.

Тобто вони зазвичай купуються в Дубаї, Туреччині та Китаї,

– додає Ілля Несходовський.

Крім того, щоб зберегти свій авіаційний сектор на плаву, Кремль заборонив будь-яке повернення орендованих літаків їхнім власникам за кордоном і заохочував перевізників перереєструвати їх у Росії, передає Bloomberg.

До речі! Російське видання з посиланням на секретні дані митної статистики повідомляє, що найчастіше літаки, заборонені для продажу в Росію, постачали через Туреччину. Загалом 11 штук.

Крім того, Росія після Європи переорієнтувала свій ринок на Азію. Однак за словами Богдана Долінця, це голосно сказано.

95% авіаперевезень російськими компаніями виконуються всередині Росії. А лише близько 5% авіарейсів виконуються за межами Російської Федерації. Це якраз пов'язано з тим, що більшість літаків не обслуговується ліцензійними центрами технічного обслуговування,

– додає авіаексперт.

Основну частину авіаперевезень за межі Росії виконують іноземні авіалінії. А це переважно перевізники Близького Сходу та Азії.