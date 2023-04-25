Щоб нічого не вкрали: російських працівників Wildberries роздягають в кінці зміни
25 квітня 2023, 11:27Читать новость на русском
Джерело:Igor Sushko
У мережі з’явилося відео того, як російські працівники Wildberries починають та закінчують свою зміну. Виявляється, співробітників просять роздягатися, щоб упевнитися, що вони нічого не вкрали.
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Відповідне відео у своєму Twitter опублікував один із користувачів соцмережі.
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Антиутопія Росії тут і зараз. Складські працівники компанії Wildberries, російської шахрайської компанії Amazon, проходять обшуки з роздяганням перед початком і закінченням робочих змін, щоб зменшити кількість крадіжок
– написав Igor Sushko.
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