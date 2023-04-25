Навіщо росіян роздягають до спідньої білизни

Відповідне відео у своєму Twitter опублікував один із користувачів соцмережі.

Антиутопія Росії тут і зараз. Складські працівники компанії Wildberries, російської шахрайської компанії Amazon, проходять обшуки з роздяганням перед початком і закінченням робочих змін, щоб зменшити кількість крадіжок
– написав Igor Sushko.

Європейська компанія коштує пів трильйона доларів

  • Холдинг LVMH став першою європейською компанією чия капіталізація перевищила 500 мільярдерів доларів. На тлі цього акції компанії зросли.
  • Компанія належить Бернару Арно, який є найбагатшою людиною у світі. Його статки нещодавно вперше в історії за день зросли на 12 мільярдів доларів.
  • Зростання вартості компанії безпосередньо позначилося на статках Арно. Вони зросли до 212 мільярдів доларів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.