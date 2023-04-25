Навіщо росіян роздягають до спідньої білизни
Відповідне відео у своєму Twitter опублікував один із користувачів соцмережі.
Антиутопія Росії тут і зараз. Складські працівники компанії Wildberries, російської шахрайської компанії Amazon, проходять обшуки з роздяганням перед початком і закінченням робочих змін, щоб зменшити кількість крадіжок
– написав Igor Sushko.
#Russia's dystopia here and now. Warehouse workers at Wildberries, a Russian ripoff of Amazon, go through strip searches before starting and ending their shifts to mitigate theft. pic.twitter.com/sd7hbyGWHF— Igor Sushko (@igorsushko) April 23, 2023
Європейська компанія коштує пів трильйона доларів
- Холдинг LVMH став першою європейською компанією чия капіталізація перевищила 500 мільярдерів доларів. На тлі цього акції компанії зросли.
- Компанія належить Бернару Арно, який є найбагатшою людиною у світі. Його статки нещодавно вперше в історії за день зросли на 12 мільярдів доларів.
- Зростання вартості компанії безпосередньо позначилося на статках Арно. Вони зросли до 212 мільярдів доларів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.