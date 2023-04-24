Майже 23 мільярди гривень українці заплатили для компаній, які мають російське коріння. Аналітики склали список з десяти підприємств, які найбільше заробили у 2021 та 2022 роках в Україні. Таку інформацію надали спеціально для 24 каналу аналітики з VKURSI.