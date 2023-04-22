Андрій Юсов – представник ГУР МО – розповів деталі. Він наголосив, що представники так званих "еліт" бояться за своє майбутнє.

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Шукають виходи, безумовно. І не лише з Україною. Географія, на якій вони намагаються отримати персональні гарантії безпеки для себе, для своїх статків, для своїх сімей, є досить широкою,

– наголосив Юсов.

Він наголосив, що росіяни панічно бояться майбутнього притягнення до відповідальності. Вони підтримують геноцид, який Росія скоює в Україні, однак відповідати за нього не хочуть.

"Зараз це більшою мірою стосується умовної бізнес-еліти, але є вже також і представники політичного сегмента верхівки мешканців Кремля. Цей процес тільки набиратиме обертів", – наголосив Юсов.

У ГУР МО прогнозують, що чим більше успіхів матиме Україна, тим більше буде таких контактів. Наразі українська сторона використовує навіть найкреативніші підходи, аби звільнити свої території.

Росія зазнає колосальних втрат у війні

Росія зазнає в Україні колосальних втрат. Станом на 22 квітня вдалося знищити вже 185 730 російських окупантів. Окрім того, знищити вдалося чимало російської техніки.

Російські окупанти панікують через майбутній контрнаступ ЗСУ. Вони намагаються йому завадити, однак у них нічого не вийде.