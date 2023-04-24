Капіталізація LVMH перевищила пів трильйона доларів

Холдинг LVMH належить найбагатшій людині світу Бернару Арно. Його статки нещодавно вперше в історії за день зросли на 12 мільярдів доларів, а компанія потрапила у десятку найуспішніших у світі.

Актуально Найбільше зростання за всю історію: статки Арно стрибнули на 12 мільярдів доларів за день

  • 24 квітня акції LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton зросли на 0,3% до 903,70 євро.
  • Компанія оцінена у 454 мільярди євро (500 мільярдів доларів).

Що очікують аналітики від LVMH

Аналітики підвищують цільові показники акцій LVMH на тлі стрімкого зростання. Вони бачать можливості для подальшого зростання, оскільки 30 з 36 аналітиків, яких відстежує Bloomberg, мають рейтинг "купувати".

Також попит на продукцію LVMH, зокрема, на сумки Louis Vuitton, шампанське Moet & Chandon і сукні Christian Dior надалі високий попри стрімке зростання інфляції та ризики рецесії у світі.

Разом з тим у квітні у LVMH зауважували, що спостерігається уповільнення зростання в США, особливо падає попит на коньяк і шкіряні вироби, і деякі інвестори побоюються, що акції компанії неминуче впадуть, якщо економічний спад посилиться.