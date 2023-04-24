Капитализация LVMH превысила пол триллиона долларов

Холдинг LVMH принадлежит самому богатому человеку мира Бернару Арно. Его состояние недавно впервые в истории за день выросло на 12 миллиардов долларов, а компания попала в десятку самых успешных в мире.

Актуально Наибольший рост за всю историю: состояние Арно прыгнуло на 12 миллиардов долларов в день

24 апреля акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton выросли на 0,3% до 903,70 евро.

Компания оценена в 454 миллиардов евро (500 миллиардов долларов).

Обратите внимание! Рост стоимости компании непосредственно отразился на состоянии Арно. Они выросли до 212 миллиардов долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Так что разрыв между ним и вторым самым богатым человеком – Илоном Маском только увеличился. Напомним, что Маск недавно потерял 12,6 миллиарда долларов из-за взрыва ракеты SpaceX.

Ожидающие аналитики от LVMH

Аналитики повышают целевые показатели акций LVMH на фоне стремительного роста. Они видят возможности для дальнейшего роста, поскольку 30 из 36 аналитиков, отслеживаемых Bloomberg, имеют рейтинг "покупать".

Также спрос на продукцию LVMH, в частности, на сумки Louis Vuitton, шампанское Moet & Chandon и платья Christian Dior в дальнейшем высок, несмотря на стремительный рост инфляции и риски рецессии в мире.

Вместе с тем в апреле у LVMH отмечалось, что наблюдается замедление роста в США, особенно падает спрос на коньяк и кожаные изделия, и некоторые инвесторы опасаются, что акции компании неизбежно упадут, если экономический спад усилится.

Обратите внимание! Пока же беспокойство относительно рецессии поднимает стоимость LVMH в долларовом эквиваленте. В этом месяце курс евро подскочил до самого высокого за год уровня.