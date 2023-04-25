Зачем россиян раздевают до нижнего белья

Соответствующее видео в своем Twitter опубликовал один из пользователей соцсети.

Антиутопия России здесь и сейчас. Складские работники компании Wildberries, российской мошеннической компании Amazon, проходят обыски с раздеванием перед началом и окончанием рабочих смен, чтобы уменьшить количество краж
– написал Igor Sushko.

Европейская компания стоит пол триллиона долларов

  • Холдинг LVMH стал первой европейской компанией чья капитализация превысила 500 миллиардеров долларов. На фоне этой акции компании выросли.
  • Компания принадлежит Бернару Арно, который является самым богатым человеком в мире. Его состояние недавно впервые в истории за день выросло на 12 миллиардов долларов.
  • Рост стоимости компании непосредственно сказалось на состоянии Арно. Они выросли до 212 миллиардов долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.