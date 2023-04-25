Зачем россиян раздевают до нижнего белья
Соответствующее видео в своем Twitter опубликовал один из пользователей соцсети.
Антиутопия России здесь и сейчас. Складские работники компании Wildberries, российской мошеннической компании Amazon, проходят обыски с раздеванием перед началом и окончанием рабочих смен, чтобы уменьшить количество краж
– написал Igor Sushko.
#Russia 's dystopia here and now. Warehouse workers at Wildberries, в России ripoff of Amazon, идти через штрихи поисковик после запуска и назначения своих shifts к mitigate theft. pic.twitter.com/sd7hbyGWHF- Igor Sushko (@igorsushko) April 23, 2023
Европейская компания стоит пол триллиона долларов
- Холдинг LVMH стал первой европейской компанией чья капитализация превысила 500 миллиардеров долларов. На фоне этой акции компании выросли.
- Компания принадлежит Бернару Арно, который является самым богатым человеком в мире. Его состояние недавно впервые в истории за день выросло на 12 миллиардов долларов.
- Рост стоимости компании непосредственно сказалось на состоянии Арно. Они выросли до 212 миллиардов долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.