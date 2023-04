Соответствующее видео в своем Twitter опубликовал один из пользователей соцсети.

Антиутопия России здесь и сейчас. Складские работники компании Wildberries, российской мошеннической компании Amazon, проходят обыски с раздеванием перед началом и окончанием рабочих смен, чтобы уменьшить количество краж

– написал Igor Sushko.

#Russia 's dystopia here and now. Warehouse workers at Wildberries, в России ripoff of Amazon, идти через штрихи поисковик после запуска и назначения своих shifts к mitigate theft. pic.twitter.com/sd7hbyGWHF