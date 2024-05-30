Єдиний бізнес, який може процвітати на ринку агресора: в Росії зафіксували стрибок цін на труни

Перспективи російських підприємців після повномасштабного нападу на Україну виглядають вкрай примарні. Втім, є ніша, де вони ще можуть реалізувати свій потенціал.

В Росії процвітає ритуальний бізнес

Як повідомляють російські ЗМІ, війна проти України стала причиною шаленого стрибка цін на ритуальні послуги. Показники виросли на десятки відсотків, а на деякі товари майже вдвічі.

До теми Росіяни більше не зможуть замовити товари з AliExpress

Наприклад, в лютому 2022 року ціна виготовлення труни складала 4,5 тисячі рублів. А в лютому цього року труна вже коштувала 7,4 тисячі рублів, і з того часу продовжила зростати.

Також повідомляється, що на 23% зросла ціна копання могил, а вартість кремації виросла на більш як половину. За приблизними підрахунками, церемонія поховання зросла до 55 тисячі рублів, раніше показник був на рівні 47 тисяч.

Росіяни не зможуть купувати китайський товар

А от розвивати інший бізнес росіяни не дуже можуть, умови для цього вкрай несприятливі. Навіть ті, кого вони вважали союзниками, почали покидати їхню територію.

Підрозділ Alibaba AliExpress вже зупинив доставку товарів у Росію. Компанію налякала перспектива опинитися під санкціями США та партнерів, які щораз стають все жорсткішими.