Літакобудування в Росії переживає кризу: чому росіянам незабаром не буде на чому літати

Реформа з переведення авіаційної індустрії в Росії на національне виробництво виявилася провалом. Після початку вторгнення в Україну росіяни планували збудувати 108 пасажирських літаків, однак їм вдалося побудувати лише 7.

Скільки літаків може будувати Росія

Внаслідок санкцій Росії вдалося побудувати лише 7 пасажирських літаків, передають російські ЗМІ. Йдеться про SuperJet 100, "добудовані з довоєнного доробку".

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Цікаво, що через масштабність територій Росії з'єднати усі райони країни лише наземним транспортом неможливо. Саме тому будівництво літаків для пасажирських перевезень стає важливим питанням.

За майже 3 роки повномасштабної війни проти України Росія змогла зробити за одним досвідченим зразком Іл-96-400М та Іл-114. Однак ці лайнери не здійснюють рейсів, а використовуються лише для випробувань.

Крім того, росіяни намагаються замінити іноземні двигуни в "Суперджетах" та МС-21 й доводиться повертати у виробництво застарілі лайнери Іл-96-300 та Ту-214.

А ресурси, які могли б піти на будівництво цивільної авіації, йдуть, зокрема, на виробництво та ремонт бойових літаків.

Нагадуємо! У червні 2022 року уряд Росії прийняв програму, згідно з якою до 2030 року планувалося виготовити понад 1000 літаків, з яких 14 літаків – до кінця 2022 року, 25 літаків – до 2023 року, а 69 літаків – до 2024 року.