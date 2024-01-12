Майже половину військових компонентів Росії імпортує із Заходу – які шляхи обходу санкцій

Росіяни продовжують активне виробництво військових снарядів та техніки для війни проти України. Велику частину комплектуючих окупантам вдається постачати із західних країн.

Росіянам вдається обходити санкції

Російські окупанти продовжують активно імпортувати компоненти для виробництва зброї. 44% від загальної кількості постачань – розробки компаній Заходу.

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Загалом вдалося проаналізувати 2 797 імпортованих Росією компонентів. Йдеться про датчики, мікрочипи, навігаційні системи та інші технології, які потрібні окупантам для виробництва зброї.

Продукти яких компаній потрапили до росіян:

Intel;

Analog;

Devices;

AMD;

Texas Instruments;

Siemens.

Оскільки велика кількість продукції цих компаній виготовляється в Китаї та інших третіх країнах, це допомагає агресору в обході західних санкцій. Лише 20% компонентів виготовляється власне у західних країнах, але і їх Росії вдається імпортувати через посередників у Китаї, Гонконгу, Туреччині та ОАЕ.

Окрім того, відомо, що через маніпуляції з митними документами частина продукції потрапляє на територію Росії напряму.