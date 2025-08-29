Росіяни вдарили по відділенню "Нової Пошти": відомо про постраждалих внаслідок атаки
- Росіяни атакували відділення "Нової Пошти" у Краматорську.
- Зокрема у ніч на 28 серпня Росія влучила ракетою в логістичний об'єкт у Києві, постраждали троє працівників "Нової Пошти".
Росіяни атакували Нову Пошту у Краматорську. Внаслідок влучання є одна загибла людина.
Що відбулося внаслідок атаки на Нову Пошту?
Також відомо про поранену дитину, передає 24 Канал з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
Читайте також Зруйноване ще одне відділення: чи працює "Нова пошта" у Слов'янську зараз
1 людина загинула і 1 поранена внаслідок російського удару по Краматорську,
– написав Філашкін.
Ворог поцілив безпілотником у відділення Нової пошти, внаслідок чого загинув 49-річний чоловік, а 13-річну дівчину було поранено. Наразі встановлюється остаточний обсяг пошкоджень.
Зверніть увагу! Вадим Філашкін закликав українців берегти себе та своїх близьких, а також евакуюватися до більш безпечних регіонів України.
Що відомо про останній масштабний удар по Новій Пошті?
У ніч на 28 серпня Росія влучила своєю ракетою по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури в Києві. Зокрема під цю атаку потрапило сортувальне депо Нової пошти. Згідно з інформацією, влучання росіян прийшлося на автодвір.
Унаслідок удару постраждали троє працівників НП:
- Славенський Сергій, фахівець ділянки – тяжкий стан;
- Дульнєв Іван, фахівець ділянки – стан середньої тяжкості;
- Юхимчук Юрій, водій авто БДФ – стан середньої тяжкості.
Нова пошта вже забезпечує постраждалих і їхні родини всією необхідною підтримкою – медичною, психологічною та матеріальною,
– запевнили українців у дописі.
Зауважте! Доставка може затриматися, адже під час повітряної тривоги сортування призупинялося. Водночас відправлення залишаються неушкодженими.
Що відомо про ситуацію на Донеччині?
- За останню добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини.
- З лінії фронту евакуйовано 258 людей, у тому числі 60 дітей.