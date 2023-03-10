Росіяни використовують Велику Британію, аби заробляти на війні в Україні

Росіяни створюють компанії у Великій Британії й, користуючись м'яким регулюванням, приховують активи та відмивають доходи, які заробили на війні Росії в Україні. Наразі британський уряд вживає заходів.

Росіяни відмивають гроші через Велику Британію

Британські правоохоронці виявили велику кількість фіктивних компаній, котрі зареєстрували громадяни Росії у Великій Британії останніми роками. На думку правоохоронців, метою реєстрації таких компаній бути відмивання грошей, а також ухилення від податків.

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Також відомом, що деякі компанії, які належать росіянам, намагаються використати війну в Україні для отримання фінансової вигоди.

Я не сумніваюся, що британські компанії, створені кілька років тому іноземними громадянами, зараз причетні до пограбування України,

– заявив Олівер Буллоу, експерт із фінансових злочинів.

Злочинці відмивають гроші через Велику Британію

Росіяни – лідери серед тих, хто використовує м'яке регулювання, яке дозволяє їм приховувати свої активи без особливого контролю.

Останніми роками тисячі злочинців зареєстрували фірми у Великій Британії з огляду на такі причини:

заснувати компанію тут дешево,

мало перевірок інформації, яку вони мають надати,

наявність британської адреси надає їм респектабельності.

Далі вони використовують британські компанії для переведення великих сум грошей у країну та зберігають там протягом кількох років. Потім або виводять гроші до того, як їм доведеться подавати звіти до Реєстраційної палати, або подають шахрайські дані, де не розкриваються реальні активи, якими володіє компанія.

Британський уряд наразі у процесі посилення законів, щоб реформувати Реєстраційну палату та припинити фінансові злочини. Законопроєкт про економічні злочини та корпоративну прозорість був внесений до парламенту у вересні минулого року і спрямований на те, щоб надати реєстру компаній більше повноважень для виявлення тих, хто створює компанії, та для розслідування злочинів.