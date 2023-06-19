"Хакнули систему": російська компанія під санкціями змогла купити сотні тисяч патронів з Америки

Недосконалість системи санкцій вкотре проявила себе на повну. Зокрема, росіяни змогли придбати патрони союзників, якими вагнерівці вбивають українців.

Росіянам вкотре вдалося обійти санкції та придбати товар для війни проти України. Цього разу окупантам вдалося закупити сотні тисяч американських патронів.

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Як росіяни змогли купити американські патрони для вагнерівців

Московська компанія "Промтєхнологія" змогла в обхід санкцій купити патрони 338 Lapua Magnum. Їх виготовляє американська компанія Hornady.

Ці патрони були виявлені у гвинтівках Orsis T-5000, які виготовляють росіяни. Відомо, що ці гвинтівки у війні проти України використовують вагнерівці.

"Промтєхнологія" задекларувала імпорт 102 тисяч американських патронів, загальний імпорт склав 460 тисяч. Експерти кажуть, що в Росії немає власного виробництва високоякісних снайперських патронів, тому окупанти знаходять способи отримати товар з-за кордону. На жаль, чорний ринок поки що працює на їхню користь.

Що стосується Hornady, то гендир компанії Стів Горнаді запевнив, що його компанія не торгує з Росією та не збирається мати з Росіянами жодних справ.