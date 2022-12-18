Китайський автопром збагачується через дефіцит автомобілів в Росії

Через санкційні обмеження Заходу та нестачу імпортних автомобілів, ціни на продукцію китайського автовиробника суттєво зросли. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Китайські автовиробники збільшують свої прибутки на російському ринку, оскільки західні санкції та припинення поставок американських і європейських брендів викликали небувале зростання цін на машини.

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Продаж західних марок авто

Товарні запаси марок автомобілів, котрі пішли з російського ринку, будуть розпродані до кінця I кварталу 2023 року.

Що стосується вартості, то нові машини подорожчають на 10%. Все залежатиме від курсу та логістики.

За словами гендиректор ГК "Автодім" Андрія Ольховського, компанії з КНР "продовжать нарощувати обсяги та заробляти прибуток" на російському ринку.

Водночас дилери додають, що вартість машин залежатиме від курсів валют і логістичних ланцюжків поставок.

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