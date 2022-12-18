Китайський автопром збагачується через дефіцит автомобілів в Росії
Через санкційні обмеження Заходу та нестачу імпортних автомобілів, ціни на продукцію китайського автовиробника суттєво зросли. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Китайські автовиробники збільшують свої прибутки на російському ринку, оскільки західні санкції та припинення поставок американських і європейських брендів викликали небувале зростання цін на машини.
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Продаж західних марок авто
- Товарні запаси марок автомобілів, котрі пішли з російського ринку, будуть розпродані до кінця I кварталу 2023 року.
- Що стосується вартості, то нові машини подорожчають на 10%. Все залежатиме від курсу та логістики.
За словами гендиректор ГК "Автодім" Андрія Ольховського, компанії з КНР "продовжать нарощувати обсяги та заробляти прибуток" на російському ринку.
Водночас дилери додають, що вартість машин залежатиме від курсів валют і логістичних ланцюжків поставок.
До теми Після виходу західних брендів: китайські виробники автомобілів захоплюють ринок Росії
Які автовиробники залишили ринок Росії
- Ford Motor Co продав свою частку та вийшов з російського ринку, однак, якщо протягом п'яти років "глобальна ситуація зміниться", автовиробник може повернутись.
- Mercedes-Benz продав свій завод в Підмосков'ї та майно дилеру марки ДК "Автодім" й залишає ринок Росії.
- Російське представництво Toyota повністю припинило виробництво авто на заводі у Санкт-Петербурзі та звільнило частину працівників.
- У Nissan заявили, що передасть свій російський бізнес державній компанії за 1 євро. Збитки від такої угоди складуть близько 687 мільйонів доларів.
- Також ще ряд автовиробників та іншого іноземного бізнесу вийшли з російського ринку, повідомивши про це після початку повномасштабної війни в Україні.