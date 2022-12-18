Китайский автопром обогащается из-за дефицита автомобилей в России
Из-за санкционных ограничений Запада и нехватки импортных автомобилей цены на продукцию китайского автопроизводителя существенно выросли. Об этом сообщают российские СМИ.
Китайские автопроизводители увеличивают свою прибыль на российском рынке, поскольку западные санкции и прекращение поставок американских и европейских брендов вызвали небывалый рост цен на машины.
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Продажа западных марок авто.
- Товарные запасы марок ушедших с российского рынка автомобилей будут распроданы до конца I квартала 2023 года.
- Что касается стоимости, новые машины подорожают на 10%. Все зависит от курса и логистики.
По словам гендиректора ГК "Автодом" Андрея Ольховского, компании из КНР "продолжат наращивать объемы и зарабатывать прибыль" на российском рынке.
В то же время, дилеры добавляют, что стоимость машин будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок.
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Какие автопроизводители покинули рынок России
- Ford Motor Co продал свою долю и вышел с российского рынка, однако если в течение пяти лет "глобальная ситуация изменится", автопроизводитель может вернуться.
- Mercedes-Benz продал свой завод в Подмосковье и имущество дилеру марки ДК "Автодом" и покидает рынок России.
- Российское представительство Toyota полностью прекратило производство авто на заводе в Санкт-Петербурге и уволило часть работников.
- В Nissan заявили, что передаст свой российский бизнес государственной компании за 1 евро. Ущерб от такого соглашения составит около 687 миллионов долларов.