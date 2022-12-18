Китайский автопром обогащается из-за дефицита автомобилей в России

Из-за санкционных ограничений Запада и нехватки импортных автомобилей цены на продукцию китайского автопроизводителя существенно выросли. Об этом сообщают российские СМИ.

Китайские автопроизводители увеличивают свою прибыль на российском рынке, поскольку западные санкции и прекращение поставок американских и европейских брендов вызвали небывалый рост цен на машины.

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Продажа западных марок авто.

Товарные запасы марок ушедших с российского рынка автомобилей будут распроданы до конца I квартала 2023 года.

Что касается стоимости, новые машины подорожают на 10%. Все зависит от курса и логистики.

По словам гендиректора ГК "Автодом" Андрея Ольховского, компании из КНР "продолжат наращивать объемы и зарабатывать прибыль" на российском рынке.

В то же время, дилеры добавляют, что стоимость машин будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок.

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