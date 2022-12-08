Об этом свидетельствуют актуальные данные аналитики авторынка России, полученные изданием Reuters. Отмечается, что продажи новых легковых автомобилей в стране-агрессоре в годовом исчислении уже упали на 61%.

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Китайские бренды захватывают российский авторынок

Как пишет Reuters, продажи легковых автомобилей в России продолжают падать, поскольку западные санкции ограничивают доступ страны-агрессора к определенным материалам, а падение спроса и высокие цены еще больше сковывают сектор.

В то же время, продажи легковых автомобилей китайских брендов выросли до 16 138 единиц в ноябре, что почти вдвое больше, чем 8 235 в январе, до полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. Речь идет прежде всего о марках Haval, Chery и Geely.

Так, по данным российского аналитического агентства "Автостат", доля авторынка России, которую занимают китайские производители, выросла с 9,6 до 31,3%.

При этом отмечается, что российские автобренды удовлетворяют спрос по более низким ценам – сегмент стоимостью до 1,5 миллиона рублей. Между тем китайские производители заняли западную нишу ценовой политики – автомобили, дороже 2,5 миллиона рублей.

Напомним, что большинство западных автопроизводителей окончательно покинули российский рынок после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. Речь идет, в частности, о BMW, Nissan, Mercedes, Renault, Mazda и других.