Про це свідчать актуальні дані аналітики авторинку Росії, отримані виданням Reuters. Зазначається, що продажі нових легкових авто у країні-агресорці у річному вимірі вже впали на 61%.

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Китайські бренди захоплюють російський авторинок

Як пише Reuters, продажі легкових авто у Росії продовжують падати, оскільки західні санкції обмежують доступ країни-агресорки до певних матеріалів, а падіння попиту й високі ціни ще більше сковують сектор.

Водночас, продажі легкових авто китайських брендів зросли до 16 138 одиниць у листопаді, що майже вдвічі більше, ніж 8 235 у січні, до повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну. Мовиться передусім про марки Haval, Chery та Geely.

Так, за даними російського аналітичного агентства "Автостат", частка авторинку Росії, яку займають китайські виробники, зросла з 9,6 до 31,3%.

При цьому зазначається, що російські автобренди задовольняють попит за нижчими цінами – сегмент вартістю до 1,5 мільйона рублів. Тим часом китайські виробники зайняли західну нішу цінової політики – автівки, дорожчі за 2,5 мільйона рублів.

Нагадаємо, що більшість західних автовиробників остаточно покинули російський ринок після повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну. Мовиться, зокрема, про BMW, Nissan, Mercedes, Renault, Mazda тощо.