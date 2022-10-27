Выход Ford с рынка России

В компании заявили, что завершили соглашение по продаже своей 49% доли в российском совместном предприятии Sollers Ford по "номинальной" неразглашающейся цене.

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Акции Ford будут переданы совместному предприятию по нарицательной стоимости,

– заявили в Ford.

Также в компании добавили, что Ford Motor Co сохраняет за собой возможность выкупить их в течение пяти лет "если глобальная ситуация изменится". Соответственно, компания может вернуться на российский рынок.

Напомним! О приостановлении своей деятельности в России компания объявила в марте.

Ранее американский автопроизводитель списал 122 миллиона долларов в связи с приостановкой своей деятельности в России в начале этого года. После завершения сделки компания не будет делать дополнительных списаний. Согласно оценке аналитиков, за 2021 год Ford продал в России около 20 тысяч автомобилей.

В 2019 году Ford заявил, что в рамках совместного предприятия закрывает два сборочных завода и завод по производству двигателей в России и выходит с рынка легковых автомобилей в России.

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