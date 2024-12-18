Волонтеры получают штрафы за привезенные на ВСУ авто
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на депутата, члена Комитета ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нину Южанину. По словам нардепа, уже есть судебные решения, штрафовать волонтеров уже начали.
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"Волонтеров штрафуют за передачу автомобилей военным частям. А размер таких штрафов достигает 100 тысяч гривен (уже есть и судебные решения)", – заявила Южанина.
За какие авто штрафуют
Она объяснила, что штрафы приходят в основном за авто, которые были ввезены в 2022 и 2023 годах и переданы другим воинским частям, чем те, что были указаны в таможенных декларациях.
Аргументируют штрафы нарушением таможенных правил.
Почему это сюр
Как пояснила Южанина, нарушение таможенных правил является формальным, ведь автомобили действительно были переданы военным частям. А вот изменения в таможенные декларации волонтеры внести не могут (закон не позволяет).
Депутат сообщила, что внесла поправку об изменениях в Таможенный кодекс для отмены ответственности за передачу автомобилей, которые ввезены как гуманитарная помощь, если автомобили были переданы любой военной части и это подтверждено необходимыми документами.
Обратите внимание! Правительство ввело новый механизм временной государственной регистрации транспортных средств, предоставленных в качестве гуманитарной помощи военнослужащим.