Волонтеры получают штрафы за привезенные на ВСУ авто

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на депутата, члена Комитета ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нину Южанину. По словам нардепа, уже есть судебные решения, штрафовать волонтеров уже начали.

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"Волонтеров штрафуют за передачу автомобилей военным частям. А размер таких штрафов достигает 100 тысяч гривен (уже есть и судебные решения)", – заявила Южанина.

За какие авто штрафуют

Она объяснила, что штрафы приходят в основном за авто, которые были ввезены в 2022 и 2023 годах и переданы другим воинским частям, чем те, что были указаны в таможенных декларациях.

Аргументируют штрафы нарушением таможенных правил.

Почему это сюр

Как пояснила Южанина, нарушение таможенных правил является формальным, ведь автомобили действительно были переданы военным частям. А вот изменения в таможенные декларации волонтеры внести не могут (закон не позволяет).

Депутат сообщила, что внесла поправку об изменениях в Таможенный кодекс для отмены ответственности за передачу автомобилей, которые ввезены как гуманитарная помощь, если автомобили были переданы любой военной части и это подтверждено необходимыми документами.

Обратите внимание! Правительство ввело новый механизм временной государственной регистрации транспортных средств, предоставленных в качестве гуманитарной помощи военнослужащим.