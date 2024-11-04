Об этом рассказывает Правительственный портал, сообщает 24 Канал. Отныне военнослужащие смогут регистрировать гуманитарные авто на себя до завершения военного положения.

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Детали новых возможностей для военных

Постановление, принято Кабинетом Министров по представлению Минсоцполитики, вводит механизм временного государственного учета таких транспортных средств, что позволяет военным пользоваться ими на законных основаниях до окончания действия военного положения и еще три месяца после его отмены.



Благодаря новой процедуре регистрации военнослужащие смогут быстрее и проще пользоваться волонтерскими авто, а также передавать их собратьям. Для временного учета необходимо подать в сервисный центр ряд документов, в частности:

заявление;

удостоверение личности;

акт приема-передачи;

электронную декларацию.

Важным нововведением является возможность указать до пяти военных, которые имеют право перерегистрации и пользования авто, что облегчит дальнейшее администрирование гуманитарного транспорта.

Также урегулирован вопрос временного учета для автомобилей, полученных ранее: военные смогут зарегистрировать такие транспортные средства на себя в течение трех месяцев со дня принятия постановления. Правительство отмечает, что упрощение процедуры регистрации будет способствовать прозрачному распределению гуманитарной помощи и эффективной организации ее использования на фронте.