Про це розповідає Урядовий портал, повідомляє 24 Канал. Відтепер військовослужбовці зможуть реєструвати гуманітарні авто на себе до завершення воєнного стану.

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Деталі нових можливостей для військових

Постанова, ухвалена Кабінетом Міністрів за поданням Мінсоцполітики, запроваджує механізм тимчасового державного обліку таких транспортних засобів, що дозволяє військовим користуватися ними на законних підставах до закінчення дії воєнного стану та ще три місяці після його скасування.



Завдяки новій процедурі реєстрації військовослужбовці зможуть швидше та простіше користуватися волонтерськими авто, а також передавати їх побратимам. Для тимчасового обліку необхідно подати до сервісного центру низку документів, зокрема:

заяву;

посвідчення особи;

акт приймання-передачі;

електронну декларацію.

Важливим нововведенням є можливість вказати до п’яти військових, які мають право перереєстрації та користування авто, що полегшить подальше адміністрування гуманітарного транспорту.

Також врегульовано питання тимчасового обліку для автомобілів, отриманих раніше: військові зможуть зареєструвати такі транспортні засоби на себе протягом трьох місяців від дня прийняття постанови. Уряд зазначає, що спрощення процедури реєстрації сприятиме прозорому розподілу гуманітарної допомоги та ефективнішій організації її використання на фронті.